أحمد بن محمد يفتتح معرض «الخمسة الكبار»

دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، الحدث الأكبر من نوعه في قطاع البناء والتشييد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجاري.

يستقطب المعرض أكثر من 100 ألف زائر من أكثر من 165 دولة، ومشاركة 2700 عارض من أكثر من 60 دولة، يعرضون أكثر من 60 ألف منتج مبتكر، وحضور نخبة من المختصين في مجالات التطوير الحضري والبناء وإدارة المرافق وتقنيات الجغرافيا المكانية.

وثمَّن سموه دور معرض «الخمسة الكبار»، وتخصصه في قطاع البناء، الذي يعد بمثابة إحدى الركائز الأساسية لجهود التنمية، وما يمثله الحدث كنافذة للإطلال على أحدث ما توصل إليه العالم في مجال التشييد، وفق أرقى معايير الحفاظ البيئي واستدامة الموارد ودعم الاقتصاد الأخضر، منوهاً سموه بإسهام دبي الدائم في بناء جسور التواصل بين القائمين على مختلف القطاعات الحيوية، واحتضانها لحوار يمهد لمزيد من الشراكات البنّاءة والهادفة، لإحداث زخم قوي من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تخدم في دفع عجلة اقتصاد المنطقة والعالم.

وتفقد سموه يرافقه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام، رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وداوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، حيث اطلع سموه على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الشركات في مجال البناء.