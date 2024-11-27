«أبوظبي العالمي» يبحث التعاون مع المؤسسات المالية بالولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

واصل أبوظبي العالمي (ADGM)، تعزيز حضور أبوظبي وتأثيرها على الساحة الدولية من خلال سلسلة جولاته في الولايات المتحدة.

وتضمنت هذه الجولات أكثر من 30 لقاءً ثنائياً مع المؤسسات المالية الرائدة، إلى جانب المشاركة في فعاليات مالية دولية بارزة، ترسيخاً لالتزام أبوظبي العالمي ببناء وتوطيد العلاقات التجارية الدولية وتسليط الضوء على الفرص المالية الواعدة والمتنامية في أبوظبي.

وقاد وفد أبوظبي العالمي كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وأرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، حيث نظم الوفد لقاءات مع جهات مختارة في نيويورك وواشنطن العاصمة، بجانب المشاركة في فعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك حلقة نقاشية على هامش منتدى بلومبرغ (Bloomberg Regulatory Forum) في مدينة نيويورك، حيث شارك أبوظبي العالمي في حلقة نقاشية بعنوان «اغتنام الفرص في مجال التمويل المستدام».

وخلال الفعالية، سلط إيمانويل جيفاناكيس الضوء على التزام أبوظبي العالمي بإنشاء نظام مالي مستدام يواكب تطورات المشهد المالي العالمي المتغير.

وفي واشنطن العاصمة، شارك أبوظبي العالمي بوصفه شريكاً رئيساً في اجتماع الأعضاء السنوي لمعهد التمويل الدولي لعام 2024 الذي انعقد من 22 إلى 25 أكتوبر.

واستضاف برنامج الاجتماع هذا العام قادة البنوك العالمية وتخللته جلسات مميزة مثل «رؤى كبار القادة التنفيذيين» وجلسة «حوار مع صناع السياسات»، إلى جانب مناقشات حول مواضيع جوهرية ترسم مشهد القطاع المالي العالمي، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية والتنظيمية والرقمية وقضايا الاستدامة. وشارك إيمانويل جيفاناكيس في جلسة حوارية بعنوان «التوجهات العالمية في تنظيم ورصد مخاطر المناخ»، استكشفت الأولويات التنظيمية المتغيرة والتي تشكل ممارسات التمويل المستدام.

كما أجرى وفد أبوظبي العالمي خلال الزيارة سلسلة مناقشات ثنائية مع شركات رائدة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لاستكشاف فرص توسعها في دولة الإمارات. وقدمت هذه الاجتماعات رؤى ومعطيات قيمة حول أفضل الممارسات لخدمة العملاء من أصحاب الثروات المالية، والمكاتب العائلية، بجانب تعزيز جاذبية أبوظبي كمركز رائد لإدارة الثروات العالمية.

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي: يشكل التواصل مع الأسواق الدولية الرئيسة مثل الولايات المتحدة أولوية مهمة لأبوظبي العالمي لتعزيز مكانته العالمية وتسليط الضوء على خدماته والمزايا التي يقدمها. وتوفر هذه الجولات منصة استراتيجية لأبوظبي العالمي لتعزيز اطلاعه على الأولويات المتغيرة للشركات المالية العالمية، واستعراض الفرص التي تزخر بها المنظومة المالية الشاملة والمزدهرة في أبوظبي.