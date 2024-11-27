غرفة دبي العالمية تستعرض فرص قطاع البناء

دبي (الاتحاد)

استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات، وذلك خلال لقاء أعمال نظمته اليوم في مقرها الرئيس على هامش معرض الخمسة الكبار، واستقطب اللقاء أكثر من 214 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، والذين تعرفوا على أحدث اتجاهات قطاع البناء والتشييد.

وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار، الحدث الأضخم من نوعه في قطاع البناء والتشييد والذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وجرى، خلال اللقاء، تحليل أحدث التطورات والبيانات والاتجاهات التي يشهدها قطاع البناء، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي لمجتمع الأعمال العالمي.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي ترسخ مكانة دبي وجهة مثالية لنمو وتوسع أعمال الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات، كما اطلع المشاركون على حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها غرفة دبي العالمية بهدف دعم القطاع الخاص في الإمارة للنمو، والتوسع في الأسواق العالمية الواعدة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وأكد حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على دعم قطاعات الأعمال الرئيسة كافة، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات الذي يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال المساهمة في تطوير المشاريع التنموية، لافتاً إلى أن لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار يشكل منصة لتوسيع التعاون والشراكات، واستشراف الفرص الواعدة التي تقدمها دبي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وناقش اللقاء ضمن جلسة حوارية مجموعة من المحاور، ومن ضمنها استشراف آفاق تطور القطاع في ظل الزخم الواسع الذي يشهده قطاع البناء في دبي، وسبل تعزيز الفرص التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وذلك من خلال تحليل واقع ومعطيات السوق، وتحليل أبرز التوجهات والمستجدات في القطاع.