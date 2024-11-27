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اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية العامة

«الإمارات للمحاسبة» يشارك في اجتماع المنظمة العربية لأجهزة الرقابة المالية العامة
27 نوفمبر 2024 20:43

الرياض (وام)
ترأس معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة وفداً من الجهاز للمشاركة في الاجتماع الـ 68 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الأرابوساي» والذي يقام في مدينة الرياض في 27 و28 نوفمبر الجاري.
حضر الاجتماع أصحاب المعالي رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في قطر والمملكة العربية السعودية، والجزائر، والمغرب، والعراق، وسلطنة عُمان، وموريتانيا، وليبيا، والكويت، ولبنان.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة جهاز الإمارات للمحاسبة في هذا الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون العربي في مجالات الرقابة المالية والمحاسبة، ودعماً لجهود تبادل الخبرات والممارسات الرائدة بين الأجهزة الأعضاء.
ويسعى الجهاز من خلال هذه المشاركة إلى الإسهام في تطوير العمل المؤسسي داخل المنظمة، ودعم التنسيق بين الأجهزة العليا لمواكبة التحديات الراهنة وتعزيز الكفاءة الرقابية على المستويين الإقليمي والدولي.
واستعرض أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها التقارير المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي والأمانة العامة عن نشاطات المنظمة، وتقارير اللجان الأساسية والفرعية بالمنظمة كتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.
كما اعتمد المجلس جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العمومية للمنظمة المقرر عقدها العام القادم، وناقش تقارير الأجهزة الأعضاء عن مشاركتهم في لجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الإنتوساي».
 

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