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اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يشارك في فعاليات مالية بالولايات المتحدة

«أبوظبي العالمي» يشارك في فعاليات مالية بالولايات المتحدة
28 نوفمبر 2024 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

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واصل أبوظبي العالمي، (ADGM)، تعزيز حضور أبوظبي وتأثيرها على الساحة الدولية من خلال سلسلة جولاته في الولايات المتحدة. 
وتضمنت الجولات أكثر من 30 لقاءً ثنائياً مع المؤسسات المالية الرائدة، إلى جانب المشاركة في فعاليات مالية دولية بارزة، ترسيخاً لالتزام أبوظبي العالمي ببناء وتوطيد العلاقات التجارية الدولية وتسليط الضوء على الفرص المالية الواعدة والمتنامية في أبوظبي.
وقاد وفد أبوظبي العالمي كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، وأرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي، حيث نظم الوفد لقاءات مع جهات مختارة في نيويورك وواشنطن العاصمة، بجانب المشاركة في فعاليات رفيعة المستوى، بما في ذلك حلقة نقاشية على هامش منتدى بلومبرغ (Bloomberg Regulatory Forum) في مدينة نيويورك، حيث شارك أبوظبي العالمي في حلقة نقاشية بعنوان «اغتنام الفرص في مجال التمويل المستدام». 
وفي واشنطن العاصمة، شارك أبوظبي العالمي بوصفه شريكاً رئيساً في اجتماع الأعضاء السنوي لمعهد التمويل الدولي لعام 2024 الذي انعقد من 22 إلى 25 أكتوبر. 

سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
الإمارات
أميركا
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