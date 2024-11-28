الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يتبع نهجاً أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية بحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.00 دولاراً.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يقلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 29.78 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 928.05 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 972.75 دولار.