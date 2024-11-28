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اقتصاد

«مير» تعتزم إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
28 نوفمبر 2024 18:47


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة مير، عزمها على إدراج أسهمها بشكل مباشر في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. 

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وقال نهيان العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: يمثل الإدراج المباشر لأسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية محطة تاريخية في مسيرتنا التي بدأت منذ عدة عقود، والتي تميزت بلعب دور واضح في نمو دولة الإمارات اقتصادياً واجتماعياً، وتعكس هذه الخطوة استعدادنا لتعزيز حضورنا ودورنا في نمو الاقتصاد ورفاهية المجتمع الإماراتي.
وأضاف: تتعدى أهمية هذا الإدراج كونه مجرد إنجاز مالي بارز، ليشكل تأكيداً على مرونتنا وقدراتنا الابتكارية والتزامنا الراسخ بتمكين المجتمعات التي نخدمها.
وتدير «مير» أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة تحت علامتي «أدكووب» و«سبار»، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 65 ألف عميل يومياً، لتنجز بذلك ما يزيد على 36 مليون معاملة سنوياً.
وتتبنى المجموعة استراتيجية «من المزرعة إلى المائدة»، حيث تتعاون مع أكثر من 100 مزارع محلي.
وتدير «مير» عبر ذراعها «مكاني» أكثر من 12 مركز تسوق مجتمعي بمعدل إشغال يبلغ 95% على امتداد 330 ألف متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير، وتلعب هذه المراكز، التي تضم عدداً من مراكز التسوق المجتمعية الشهيرة مثل العين مول ومراكز مكاني المجتمعية.
ووزعت «مير» عام 2023 أرباحاً بقيمة 135 مليون درهم تمثل 12,11% من رأس مالها، على مساهميها البالغ عددهم 12 ألف مساهم، وسجلت الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024. كما سجلت المجموعة إيرادات تخطت حاجز 2 مليار درهم في عام 2023.
وتأسست مجموعة مير العام الحالي، نتيجة عملية دمج استراتيجية لأربع جمعيات تعاونية، لتكتسب بذلك مكانةً ريادية في قطاعي بيع المواد الغذائية بالتجزئة والعقارات التجارية.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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