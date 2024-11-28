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اقتصاد

«مصدر» تستكمل صفقة الاستحواذ على «تيرنا إنرجي»

«مصدر» تستكمل صفقة الاستحواذ على «تيرنا إنرجي»
28 نوفمبر 2024 21:06

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إتمامها لصفقة استحواذ على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي اس ايه» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمين آخرين في الشركة، وحصولها على كافة الموافقات التنظيمية اللازمة.
وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، حيث بلغت قيمة السهم 76.5 درهم (20 يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة على الإطلاق تشهدها بورصة أثينا، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.
وسوف تسعى «مصدر» بعد إتمام صفقة الاستحواذ للحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية لإطلاق عرض شراء إلزامي نقدي بالكامل للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة في شركة «تيرنا إنرجي».
وتعد شركة «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا.
وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية. وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في اليونان، تقوم «تيرنا إنرجي» بتطوير مشروع «أمفيلوتشيا» بقدرة 680 ميجاواط، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أوروبا.
وتعكس هذه الصفقة ثقة «مصدر» بإمكانات «تيرنا إنرجي» وقدرتها على تحقيق معدلات نمو عالية، لاسيما أنها تمتلك حالياً محفظة مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 1,2 جيجاواط وتستهدف الوصول إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2029. كما ستدعم الصفقة مساعي «مصدر» لتعزيز أنشطتها في أوروبا وتحقيق هدفها برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 بما يدعم الجهود العالمية للتحوّل في قطاع الطاقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تفخر «مصدر» بأن تصبح أكبر المساهمين في شركة «تيرنا إنرجي»، حيث تعكس هذه الخطوة أهمية تضافر جهود شركتين رائدتين في مجال الطاقة، وستتيح رؤية «مصدر» وما تتمتع به من رؤوس أموال طويلة الأجل فرصاً كبيرة لتحقيق مزيدٍ من النمو في أنشطة شركة «تيرنا إنرجي» وتسهم في تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى دعم طموحات الطاقة المتجددة في اليونان.
وأضاف: ركزت استراتيجية الاستحواذ لشركة «مصدر» على الاستثمار في أصول شركة «تيرنا إنرجي» وكذلك فريق عملها المتميز، وإننا نطمح إلى ترسيخ مكانة الشركة كواحدة من أبرز منصاتنا الإقليمية التي ستدعم تحقيق أهدافنا الطموحة.
من جهته، قال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تيرنا إنيرجي»: تعكس اتفاقيتنا مع «مصدر» الدور الرائد لشركة «تيرنا إنرجي» في دعم التحوّل إلى الطاقة النظيفة في اليونان ومنطقة جنوب شرق أوروبا، وهي ثمرة جهودنا الدؤوبة على مدار 25 عاماً لتطوير أكبر منصة للطاقة النظيفة والأسرع نمواً في البلاد.
وفيما يتعلق بإتمام إجراءات الصفقة والتمويل، فقد عيّنت «مصدر» شركة «روتشيلد آند كو» كمستشار مالي حصري، وشركات «سيمونز آند سيمونز»، و«بيرنيتساس لو»، و«لاثام آند واتكينز» كمستشارين قانونيين، في حين عيّنت مجموعة «جي إي كيه تيرنا» كلاً من «ريد سميث» العالمية و«بوتاميتيس فيكريس» اليونانية كمستشارين قانونيين، وتعيين شركة «مورغان ستانلي» كمستشار مالي حصري لشركة «تيرنا إنيرجي».

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