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اقتصاد

1.67 مليار درهم سيولة أسواق الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
29 نوفمبر 2024 01:09

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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تدفقت سيولة نقدية على التداولات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 1.67 مليار توزعت على السوقين في «أبوظبي» و«دبي»، فيما ضخ المستثمرون الأجانب نحو 62 مليون درهم جديدة صافي شراء في السوقين. 
وتفصيلاً، شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، إبرام نحو 23 ألف صفقة تم من خلالها تداول 289 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.13 مليار درهم تقريباً.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 22 شركة مقابل تراجع أسعار 38 شركة فيما أغلقت 56 شركة على استقرار من دون تغيير.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9260.70 نقطة بتراجع نسبته 0.27% تقريباً مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس عند 9285.3 نقطة. وتظهر بيانات السوق أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 9.5 مليون درهم صافي شراء، فيما استحوذت تداولاتهم الإجمالية على 37% تقريباً ما يعادل 420 مليون درهم.
إلى ذلك، شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 542 مليون درهم بتنفيذ 13 ألف صفقـة توزعت عـلى 206 ملايين سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4.823.38 نقطة بارتفاع نسبته 0.381% تعادل زيادة بقيمة 18.31 نقطة. وشهد التداول ارتفاع 17 شركة وهبوط 28 شركة وثبات أسعار 7 شركات.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 206 ملايين درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 141 مليون درهم.  
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 26.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 24 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 39.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 55 مليون درهم خلال نفس الفترة.  
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة أمس نحو 272.7 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.4% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 220 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 52.3 مليون درهم صافي شراء.

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