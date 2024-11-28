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اقتصاد

«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلات إلى فارنا في بلغاريا

«ويز إير أبوظبي» تطلق رحلات إلى فارنا في بلغاريا
28 نوفمبر 2024 22:26


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «ويز إير أبوظبي، إطلاق رحلات جوية جديدة إلى مدينة فارنا ببلغاريا، اعتباراً من 31 مارس 2025 أيام الإثنين والأربعاء والجمعة في خطوة تؤكد التزامها بتوفير خيارات السفر منخفض التكلفة في المنطقة.
وقال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لـ«ويز إير أبوظبي» إن الشركة تُواصل لعب دور محوري في دعم نمو قطاع السفر والسياحة في أبوظبي من خلال ربط الإمارة بالعديد من الوجهات المميزة في أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
وكانت ويز إير أعلنت مؤخراً عن توسيع جدول رحلاتها الشتوي، حيث زادت عدد المقاعد بنسبة 40% في الرحلات نحو الوجهات الأكثر تفضيلاً. 
وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في الإمارات، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات.

ويز إير أبوظبي
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