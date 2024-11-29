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الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار
29 نوفمبر 2024 08:44

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بدعم من انخفاض طفيف للدولار لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي وسط ترقب الأسواق لبيانات أميركية رئيسية بحثاً عن مزيد من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2660.03 دولار للأوقية بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش، لكنه تراجع باثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2659.70 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 30.58 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 939.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 984.25 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات أسبوعية.

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المصدر: وكالات
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