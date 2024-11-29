القمة العالمية للصناعة تنطلق 5 ديسمبر ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع أن دورتها للعام 2024 ستقام في 5 ديسمبر 2024 ضمن فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

وتعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني، لبحث سبل تعزيز أطر السلامة في القطاع الصناعي وبناء منظومة بيئية صناعية أكثر أماناً وفاعلية.

وستناقش دورة القمة للعام 2024، والتي تقام تحت عنوان «مصانع المستقبل الآمنة: السلامة الصناعية والتحول الرقمي»، الموضوع الذي يشارك في تسليط الضوء على أهميته العالمية كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني والمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعي، سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز السلامة الصناعية، والجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي لدعم التعاون الدولي والابتكار وتحقيق التميز في القطاع الصناعي.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بدعم نمو القطاع الصناعي وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، تركز دولة الإمارات على تحقيق قيمة إضافية عالية من خلال التركيز على تطبيق وتبني التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية».

وأضاف: «تنظيم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إمارة أبوظبي، يجسد الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والابتكار، وتأكيد التزامنا بتطوير بيئة صناعية آمنة ومستدامة»، داعياً معاليه المستثمرين والشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية والممكّنات والحوافز من خلال المشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات، التي سيتم تنظيمها في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة 19 إلى 22 مايو 2025، وما تمثله من فرصة مهمة للمصانع في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم الصناعية».

بدوره قال جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: «لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، يتوجب علينا التركيز على وضع معايير اجتماعية وبيئية ملائمة، ذلك أن ظروف العمل غير الآمنة تؤثر بشكل كبير على الكثير من الناس حول العالم، وخاصة في الدول النامية. ولا شك أن توظيف التكنولوجيا المتقدمة يسهم في تطوير الصناعات، إلا أن هذا التوجه يجب أن يقترن بالتزام راسخ بتعزيز السلامة الصناعية على كافة المستويات، لضمان سلامة القوى العاملة، وتقود دولة الإمارات الجهود الهادفة إلى صياغة مستقبل صناعي أكثر أماناً وفاعلية، ونحن سعداء بعودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي، حيث توفر الإمارة منصة عالمية تسهم في تعزيز المعرفة وتشجع الابتكار».

وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «تعتبر عودة القمة العالمية للصناعة والتصنيع إلى أبوظبي شهادة على التزام الإمارة بتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق استدامته، والمساهمة في تطوير وصياغة السياسات بما يتوافق مع المتطلبات العالمية المتنامية والمستجدة، ونتطلع إلى الترحيب بقادة الصناعة والخبراء من القطاعين الحكومي والخاص في أبوظبي لبحث ومناقشة الحلول التكنولوجية المتقدمة وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لتعزيز السلامة في القطاع الصناعي العالمي، وعبر المبادرات العالمية الرائدة مثل القمة العالمية للصناعة والتصنيع، تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز توظيف التكنولوجيا بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا التي تؤثر على حياة المجتمعات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم».

ومن جانبه، أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، أن شراكة الهيئة مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعكس التزام إمارة أبوظبي الراسخ بحماية القوى العاملة، وتسخير التكنولوجيا المتقدمة لإيجاد بيئة صناعية آمنة وفعالة.

وأضاف: «نثق بأن النقاشات والتوصيات التي ستخرج بها القمة ستسهم في الارتقاء بمعايير السلامة عالمياً، وتعزيز مستوى الحماية للعاملين في دولة الإمارات وحول العالم. ونتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام مع القمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي نحو مجتمع آمن ومستدام، ويعزز من مكانتها كواحدة من أكثر المدن أماناً وسلامة في العالم».

وستسلط القمة الضوء على «إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية»، والذي يهدف إلى توفير أطر استراتيجية فاعلة تشجع على توظيف التكنولوجيا للتعامل بكفاءة مع مخاطر السلامة الصناعية.