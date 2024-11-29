«طلبات» تجمع 7.5 مليار درهم في طرحها الأولي بسوق دبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت طلبات هولدينغ بي ال سي، عن نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي «الاكتتاب العام» في سوق دبي المالي.وأكدت «طلبات» أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهمها بقيمة 1.60 درهم للسهم الواحد، عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستبلغ نحو 37.3 مليار درهم ( 10.1 مليار دولار).

وبلغ إجمالي العوائد المحققة من الطرح 7.5 مليار درهم ( 2 مليار دولار، وأدى الطلب الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين إلى تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات.

واستجابةً للطلب الهائل من المستثمرين، والذي شمل عدداً من طلبات الاكتتاب الكبيرة من مستثمرين عالميين في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات الطويلة الأجل، تم زيادة حجم الطرح ليصل إلى 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (15% سابقاً من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة).وسجل الطرح إنجازاً قياسياً بصفته أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا عالمياً في عام 2024 حتى الآن وأكبر طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024 حتى الآن وأول طرح عام أولي على الإطلاق لشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا في سوق دبي المالي.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» في 10 ديسمبر 2024 أو قريباً من ذلك تحت الرمز «TALABAT».

وقال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: شهد الطرح العام الأولي لشركة «طلبات» إقبالاً واسعاً من المستثمرين في كلتا الشريحتين، ويشكل ذلك دليلاً على الإنجازات المذهلة التي حققتها فرقنا على مدى العشرين عاماً الماضية، ونجح الطرح بجمع 7.5 مليار درهم، وتجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بعشرات المرات، وهذا يؤكد حجم الفرصة المتاحة أمام المكتتبين المحليين والدوليين للاستثمار في المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف: نتطلع لاستقبال مساهمينا الجدد، ونفخر في «طلبات» برحلة نمونا الاستثنائية التي بدأت بالكويت عام 2004 واستمرت لعشرين عاماً لتشكل نموذجاً للطموح والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لقد دفعتنا هذه الروح الريادية إلى التوسع في ثمانية أسواق، والشراكة مع آلاف المطاعم ومتاجر البقالة لنقدم خدماتنا لملايين العملاء يومياً.