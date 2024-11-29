«سالك» تتوقع 110 ملايين درهم ايردات اضافية مع آلية التسعير الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تلقيها تعليمات من هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق آلية تسعير التعرفة المرنة لتحديد رسوم التعرفة المرورية على المركبات على أن يتم البدء بالتطبيق في نهاية شهر يناير من عام 2025.

وبناء على التقديرات الأولية، من المتوقع أن يحقق تطبيق آلية التسعير الجديدة للتعرفة المرنة إيرادات إضافية تتراوح ما بين 60 إلى 110 ملايين درهم تقريباً على أساس سنوي.

وتهدف آلية التسعير للتعرفة المرنة الجديدة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وكفاءة النقل عبر شبكات الطرق في دبي، وقد تم اقتراحها بناءً على دراسات أجرتها هيئة الطرق والمواصلات وأظهرت الحاجة إلى تطبيق نظام التعرفة المرنة والذي يتكيف مع الحركة المرورية في أوقات محددة من اليوم، ويتيح الإعفاء من رسوم التعرفة خلال فترات معينة.

ستكون آلية تسعير التعرفة المرنة لسالك، 6 دراهم في أوقات الذروة و 4 دراهم خارج أوقات الذروة وفي يوم الأحد 4 دراهم، في أوقات الذروة وخارجها، وبدون تعرفة في الفترة بين الواحدة صباحاً حتى السادسة صباحاً طوال أيام الأسبوع.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: أظهرت دراسات هيئة الطرق والمواصلات عن الحاجة إلى تنفيذ النظام الجديد المعتمد للتعرفة المرنة في دبي، ومن المتوقع أن تسهم التعرفة المرنة المزمع تطبيقها من قبل شركة سالك في تحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق والتي سيكون تأثيرها ذا فعالية في إدارة حركة المرور في دبي.