«باركن» تعتمد سياسة التعرفة المرنة للمواقف بنهاية مارس 2025



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة باركن، تلقيها إشعاراً من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تطبيق سياسة التعرفة المرنة للمواقف، التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية مارس من عام 2025.

وستكون هناك تعرفة خاصة بالمواقف المميزة خلال ساعات الذروة، وتعرفة للمواقف العامة الخاضعة للرسوم خلال ساعات الذروة، وكذلك تعرفة خاصة للمواقف حول منطقة الفعاليات مثل المركز التجاري، خلال فترة الفعاليات الكبرى، وسيتم الإعلان عن تفاصيل التعرفة والمناطق في بيان آخر سيتم نشره بعد صدور تشريع رسمي بذلك.

وقال محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: تمثل سياسة التعرفة المرنة لمواقف المركبات في إمارة دبي خطوة استراتيجية إلى الأمام لكل من الإمارة وشركة باركن.

وأضاف: تم اختيار مواقع المواقف المميزة مبنية على ثلاثة معايير، هي سهولة الوصول للمنطقة باستخدام وسائل المواصلات العامة، مثل المناطق حول محطات المترو بمسافة 500 متر، فيما يركز المعيار الثاني، على المناطق التي تشهد نسبة إشغال عالية للمواقف خلال ساعات الذروة، والثالث هو الكثافة والازدحام، مثل مناطق الأسواق والأنشطة التجارية.

وأوضح أن المواقف المميزة تشمل على سبيل المثال المناطق التجارية في أجزاء من ديرة وبر دبي، ومنطقة وسط المدينة، ومنطقة الخليج التجاري، وشارعي جميرا، والوصل، وغيرها.

وسيتم تخصيص مواقف المركبات المميزة بشكل استراتيجي لتوفير وصول سهل للسائقين إلى المناطق ذات الطلب العالي، وخاصة تلك التي تشهد حركة مرورية كثيفة أو تحتوي على مراكز تسوق رئيسة.