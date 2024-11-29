اتفاقية تعاون بين «اقتصادية رأس الخيمة» ومصرف رويا

رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع مصرف رويا المحلي الإسلامي.

وجاء ذلك تطبيقاً لأفضل الممارسات الاقتصادية العالمية من خلال تسهيل التعاون بين البنوك والشركات المسجلة لدى الدائرة للاستفادة من المزايا والخدمات البنكية المتاحة، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.

وتتيح هذه الاتفاقية للمستثمرين والمتعاملين الاستفادة من المزايا التي يقدمها بنك رويا من حيث تسهيل فتح الحسابات البنكية، ومنح خدمات التمويل، وكسب باقات تنافسية للمنتسبين، وغير ذلك من الخدمات.

وقام كل من د. عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة،، وكريستوف كوستر الرئيس التنفيذي لمصرف رويا المحلي الإسلامي، بتوقيع الاتفاقية في مقر الدائرة بحضور عدد من المسؤولين والموظفين من الجهتين.

ومن جانبه، أكد النقبي أن الشراكة الجديدة بين الدائرة ومصرف رويا تأتي ضمن حزمة مبادرات استباقية أطلقتها الدائرة لدعم قطاعات الأعمال، إذ تواصل الدائرة العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لما يتمتع به هذا القطاع من حيوية في دفع النمو الشامل والمستدام وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، قال كريستوف كوستر الرئيس التنفيذي في مصرف رويا المحلي الإسلامي: إنه لمن دواعي سرورنا في مصرف رويا أن نبرم هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والتي ستوفر خدمات من شأنها أن تتيح المعلومات اللازمة عن الرخص التجارية للشركات المسجلة لدى الدائرة وذلك مباشرة من خلال فرعنا وقنواتنا الرقمية المتنوعة، كما أنها ستساعد البنك في الارتقاء وتحسين تجربة عملائنا الكرام.