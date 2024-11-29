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اقتصاد

أبوظبي الثانية عالمياً في وفرة فرص الاستثمار وإمكانيات النمو المستقبلية

جانب من أبوظبي
30 نوفمبر 2024 01:31

حسونة الطيب (أبوظبي)

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صنف مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية 2024، أبوظبي في المرتبة الثانية عالمياً، من حيث وفرة الفرص الاستثمارية في المدينة، متقدمة 12 درجة عن تصنيف العام الماضي، وفي المرتبة الثانية كذلك في مؤشر إمكانيات فرص النمو المستقبلية، فيما حلت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً كأفضل العلامات التجارية للمدن حول العالم. 
وبحسب المؤشر الذي يصنف العلامات التجارية لأفضل 100 مدينة في العالم، حلت أبوظبي في المرتبة الخامسة في محور الأعمال والاستثمار، في حين استحوذت على المرتبة الرابعة لملاءمتها الكبيرة للشركات الناشئة وعمليات الابتكار، وجاءت الثانية عالمياً في إمكانات فرص النمو المستقبلية.
كما حلت مدينة أبوظبي في المرتبة التاسعة في مؤشر العمل عن بُعد، متقدمة 15 درجة عن التصنيف الذي كانت عليه في السنة الماضية.
وبينما كانت المدينة، تحتل المرتبة 30 في المؤشر في السنة الماضية، فيما يتعلق بنسبة الاهتمام، تمكنت من التقدم بنحو 8 درجات لتتربع على المركز رقم 24 عالمياً في الوقت الحالي.
وقالت مؤسسة براند فاينانس، إن النجاحات التي أحرزتها كل من أبوظبي ودبي على مؤشر المدن العالمية 2024 في نسخته الثانية، تؤكد فعالية الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم حكومة الإمارات بتنفيذها في البنية التحتية والسياحة ومنظومة الأعمال التجارية، كما تؤكد التحسينات المستمرة في مقاييس الاهتمام بهما، وجاذبيتهما المتزايدة كوجهات رئيسية للزوار والمقيمين والشركات والمستثمرين العالميين.
وتستند نتائج مؤشر جلوبال فاينانس للمدن 2024، والذي تصدرت كل من لندن ونيويورك وباريس وطوكيو ودبي المراتب الخمس الأولى في الترتيب العام له، إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 15 ألف مشارك في 20 دولة، لتقديم نظرة تفصيلية حول كيفية النظر إلى العلامات التجارية الرائدة لمائة مدينة حول العالم، بناء على مؤشرات أداء رئيسية شملت الألفة والسمعة والاعتبار، مما يشير إلى مدى قوة إدراك هذه المدن، كأماكن يرغب الناس في العيش والعمل والدراسة والزيارة والاستثمار فيها.
ووفقاً للمؤشر، لم تكتف أبوظبي بهذه الإنجازات الضخمة، بل تطلعت للمزيد من التقدم لتحتل المرتبة رقم 20 عالمياً، لتعتبر واحدة من المدن الرائدة في مجالي العلوم والتقنية، ما يعضد سعيها الحثيث للتحول لمركز عالمي للابتكار، وفقاً للمؤشر.

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