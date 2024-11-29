«زايد الدولي».. أجمل مطار في العالم

رشا طبيلة (أبوظبي)

صُنّف مطار زايد الدولي كأجمل مطار في العالم من حيث التصميم للعام 2024 وذلك من قبل جوائز «بريكس فيرسيلز» (Pix Versailles) المتخصصة في جوائز تصاميم وهندسة المباني من مطارات ومتاحف وملاعب وفنادق وغيرها.

ويتميز مبنى المطار، الذي يمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، بتصميمه المتميز على شكل الحرف (X)، ليساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية وحركة المسافرين بسلاسة، ويضم أربعة أرصفة بطابع خاص مستوحى من المناظر الطبيعية في صحراء أبوظبي وبحرها ومدنها وواحاتها، ويضم أيضاً واحداً من أكبر المعالم الفنية العامة الداخلية في الشرق الأوسط يحمل اسم «سنا النور»، إذ يبلغ ارتفاعه 22 متراً وعرضه 17 متراً، والذي يقوم بتوزيع الهواء والضوء بين طوابق المغادرة والوصول، ما يحسن الإضاءة ويوفر الطاقة من خلال تقنيات التهوية الطبيعية.

وتضم قائمة أجمل المطارات من حيث التصميم، بعد مطار زايد الدولي، مطار فيليبي أنجيليس الدولي في المكسيك، ثم مطار شانغي في سنغافورة، يليه مطار سوفارنابومي في بانكوك ثم مطار لوجان الدولي في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية ثم مطار كنساس سيتي الدولي.

واستقبل مطار زايد الدولي أكثر من 28 مليون مسافر منذ افتتاحه في 15 نوفمبر 2023، ومن أبرز إنجازاته التي تم تحقيقها خلال عام تصدره قائمة أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية الدولية، والانتقال الكامل لمرفق التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والمبادرات البارزة مثل إعادة افتتاح المدرج الشمالي قبل الموعد ومشروع السفر الذكي وبرنامج الخريجين المخصص لتطوير المواهب الإماراتية، والتي أسهمت جميعها في تحقيق هذا النجاح الكبير.

ومن الإنجازات المتعلقة بمكانة المطار على الصعيد الدولي، حصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم في 2024 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024، وفاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023.

وحل مطار زايد الدولي في المرتبة السادسة عالمياً، بين المطارات الأكثر دقة في مواعيد مغادرة ووصول الطائرات لبوابات المطار، وذلك ضمن السعي الحثيث والمتواصل لتحقيق أفضل النتائج العالمية على الصُعد كافة، بحسب تقرير وكالة سيريوم لشهر يونيو 2024.