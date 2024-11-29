54 مليار درهم ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية خلال نوفمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 54 مليار درهم، لتبلغ أعلى مستوياتها التاريخية متجاوزة حاجز 3.7 تريليون درهم (تريليون دولار) لأول مرة في تاريخها خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك بدعم من دخول استثمارات وسيولة أجنبية جديدة بلغت قيمتها الصافية نحو 2.8 مليار درهم، كما سجلت المؤسسات الاستثمارية صافي شراء بقيمة 1.37 مليار درهم أيضاً خلال الشهر نفسه، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن أسواق الأسهم بالدولة.

وبلغت السيولة الإجمالية التي تدفقت على التداولات في سوقي الأسهم بالدولة نحو 43 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2024.

وتفصيلا، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية 21 جلسة تداول خلال شهر نوفمبر الحالي، أبرم خلالها المستثمرون في السوق نحو 470 ألف صفقة، حيث تم تداول 8.08 مليار سهم بقيمة 31.6 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 60 شركة، فيما أغلقت أسعار 20 أخرى على استقرار مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية في نهاية شهر أكتوبر2024.

وأغلق المؤشر العام للسوق يوم أمس، على مستوى 9235 نقطة تقريباً بانخفاض بلغت قيمتها 93 نقطة، ونسبته تقارب 1% خلال الشهر.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنحو 15 مليار درهم لتبلغ 2.903 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس مقارنة مع 2.888 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2024.

وشهد السوق تداولات للمستثمرين الأجانب بقيمة بلغت 13.6 مليار درهم تعادل نحو 43% من القيمة الإجمالية للتداولات خلال شهر نوفمبر الجاري، وكانت محصلة تداولات الأجانب 2.3 مليار درهم صافي شراء في الأسهم والأوراق المالية المتوفرة للمستثمرين في سوق العاصمة أبوظبي.

كما بلغت محصلة تداولات المستثمرين المؤسساتيين في سوق أبوظبي نحو 870 مليون درهم صافي شراء أيضا خلال نفس الفترة.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي إبرام نحو 280 مليون صفقة تم من خلالها تداول 4.9 مليار سهم بقيمة إجمالية للتداول بلغت 11.3 مليار درهم.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بقيمة 39 مليار درهم لتصل إلى 799 مليار درهم، مقارنة مع 760 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2024.

وارتفع المؤشر العام للسوق بقيمة 256 نقطة تعادل نمواً بنسبة 5.5% خلال شهر نوفمبر الجاري ليصل إلى 4847.34 نقطة مسجلاً أعلى مستوى له منذ سنوات، مقارنة مع 4591 نقطة مستوى إغلاقه بنهاية أكتوبر 2024.

وتظهر البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة نقدية جديدة في سوق دبي المالي بلغت قيمتها 494 مليون درهم صافي شراء، خلال الشهر نفسه، فيما استحوذ الأجانب على ما يقارب نصف القيمة الإجمالية للتداول في السوق خلال فترج المقارنة بما يعادل 5.5 مليار درهم تقريباً.

وأما المستثمرين المؤسساتيين فقد بلغت قيمة تداولاتهم الإجمالية في سوق دبي نحو 5.4 مليار درهم، وكانت محصلة تداولاتهم أيضاً صافي شراء بقيمة 503 ملايين درهم.