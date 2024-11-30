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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال

«جمارك أبوظبي» تستعرض مبادراتها لتسهيل التجارة خلال أسبوع أبوظبي للأعمال
30 نوفمبر 2024 18:39

 

أبوظبي (الاتحاد)
تستعرض الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي يعقد تحت شعار «إحداث الأثر، صنع الفرق»، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز «أدنيك» أبوظبي، أبرز مبادراتها وتوجهاتها المستقبلية المحفزة للتجار وقطاع الأعمال، والتي تدعم منظومة اقتصاد أبوظبي متسارعة النمو، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة بصفتها عاصمة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وتعرض جمارك أبوظبي لزوار منصتها التسهيلات الجمركية والمعاملة التفضيلية المقدمة للشركات والمنشآت المسجلة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، إضافة إلى تعريفهم على رحلة التخليص الجمركي في أبوظبي من خلال منظومة الجمارك الخفية، بما فيها منظومة التخليص قبل الوصول والتخليص من خارج الدولة، بجانب عرض خدماتها الرقمية الاستباقية والتلقائية وأنظمتها التقنية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي ترفع من كفاءة العمليات التشغيلية لتسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي لتسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام. 
وتأتي المشاركة في الحدث في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، لاسيما أن الحدث يوفر منصة تجمع أكثر من 150 متحدثاً و8000 مشارك من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين وروّاد الأعمال، لاستكشاف الفرص التي تتيحها المنظومة الداعمة للأعمال في أبوظبي والتي تحفز بناء اقتصاد مرن ومستدام. 

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