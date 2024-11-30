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اقتصاد

منتجات وحوافز مصرفية بمناسبة «عيد الاتحاد»

منتجات وحوافز مصرفية بمناسبة «عيد الاتحاد»
1 ديسمبر 2024 01:51

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 
تحتفل بنوك ومؤسسات مالية وطنية بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، عبر طرح مجموعة من المنتجات والحوافز والعروض التي تستهدف الاحتفال بالمناسبة الوطنية مع تمكين المواطنين والمقيمين بالدولة من تلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية الطموحة. 
وتأتي تلك المنتجات المصرفية والمزايا من أجل تعزيز علاقة تلك المؤسسات مع العملاء، مع توفير امتيازات حصرية ومكافآت فورية للمواطنين، بما يتوافق مع أهدافهم وتلبية احتياجات نمط حياتهم.
وفي هذا الإطار، أعلن بنك أبوظبي الأول 53 طريقة للاحتفال بعيد الاتحاد، تتضمن العديد من العروض التي تضمن فرصاً للحصول على جوائز، منها فرصة للفوز بسيارة كهربائية و52 فرصة للفوز بمكافآت. 
وتشمل مجموعة المنتجات المصرفية التي تتيح فرصة الفوز كلاً من: فتح الحسابات المصرفية سواء الجاري أو التوفير، والحصول على قروض بأنواعها المختلفة (شخصي أو سيارة أو عقاري)، أو زيادة قيمة القرض الحالي بمبلغ يزيد على 50 ألف درهم، والحصول على بطاقات ائتمانية والإنفاق عبر البطاقات، وشراء بوليصة تأمين جديدة بقيمة تزيد عن ألف درهم. 

تلبية الاحتياجات
ومن جهته، قال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، إن إطلاق مجموعة واسعة من الحوافز والمزايا المصرفية حصرياً للمتعاملين من مواطني دولة الإمارات، يأتي في إطار استراتيجية تعزيز العلاقات مع المتعاملين من المواطنين الإماراتيين، حيث نواصل تقديم عروض وخدمات جاذبة ومميزة، من شأنها تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية الطموحة. وأضاف أن «الإمارات الإسلامي» أطلق حملة «الحين وقتك»، وحملة حصرية للمتعاملين الإماراتيين، حيث سيقدم المصرف خصومات ومزايا حصرية للمتعاملين الحاليين والجدد من المواطنين الإماراتيين، ومنها جوائز كبرى متعلقة بالحسابات بقيمة مليوني درهم، والاسترداد النقدي عند تحويل الراتب وعند الانضمام إلى الخدمات المصرفية المميزة وغيرها المزيد.
ولفت إلى أن الحملة توفر أيضاً حلولاً تمويلية بمزايا حصرية، تشمل خصم 100% على رسوم إجراءات تمويل السيارات، ومعدلات أرباح حصرية، وخصم 50% على رسوم إجراءات التمويل الشخصي، ومعدلات أرباح حصرية، وخصماً على رسوم الإجراءات للتمويل السكني للمستفيدين من «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» و«دائرة الإسكان في إمارة الشارقة».
وأوضح الهادي، أن «الإمارات الإسلامي» أطلق أيضاً بطاقة «إماراتي» الائتمانية ذات الإصدار المحدود، وستكون البطاقة متاحة فقط لـ999 متعاملاً جديداً من مواطني دولة الإمارات.

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عيد الاتحاد
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تحقيق الأهداف المالية
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، إن طرح تلك المنتجات يأتي بمناسبة عيد الاتحاد لدولة الإمارات، وكمبادرة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة فريدة للاحتفال بمشاعر الفخر الوطنية في ذكرى الآباء المؤسسين المغفور لهما، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما، طيب الله ثراهم. 
وأضاف أن من تلك المنتجات طرح شركة الصكوك الوطنية صكاً حصرياً بإصدار محدود باسم صك «زايد وراشد»، تماشياً مع إطلاق حملة «زايد وراشد» التي تهدف إلى إحياء الإرث الوطني لأبرز قادة الإمارات، وتجديد الولاء والانتماء للدولة، مشيراً إلى أن ذلك الإصدار يؤكد أيضاً التزام الشركة بتعزيز ثقافة الادخار وتمكين المواطنين والأفراد من تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية حيث يتوفر صك «زايد وراشد» لفترة محدودة، وتبلغ قيمة الصك 100 ألف درهم، وعلاوة على ذلك، سيدخل حملة صك «زايد وراشد» تلقائياً في السحب على جائزة. 
وأوضح العلي أن المنتجات الخاصة بعيد الاتحاد، ومنها «صك زايد وراشد» تمثل إضافة مهمة إلى محفظة الشركة الاستثمارية، لاسيما أنه يدمج بين الادخار والاحتفال بمناسبة وطنية عزيزة، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية للدولة، منوهاً بأن هذه المبادرة المستلهمة من رؤية قيادة الإمارات تسهم في التمكين المالي للعملاء، حيث تتيح لهم فرصة اقتناء إصدار فريد يحتفل بتراثنا، ويلهم الأجيال القادمة.

عيد الاتحاد
بنك أبوظبي الأول
الإمارات
المنتجات المصرفية الإسلامية
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