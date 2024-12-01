«سياحة عجمان» تبدأ جولة ترويجية في الدول الإسكندنافية

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن بدء جولة ترويجية برئاسة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة، تشمل دول الدنمارك والسويد والنرويج، وتستمر لغاية 7 ديسمبر المقبل.

وتهدف هذه الزيارة إلى مواصلة مساعي الترويج العالمي للإمارة والتعريف بمعالمها السياحية العديدة والعروض والفعاليات التي تحتضنها، وتسليط الضوء على أبرز العوامل التي تجعل من عجمان مقصداً سياحياً عالمياً مميزاً.

وتتضمن الجولة زيارة مدن كوبنهاغن وستوكهولم وأوسلو لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي مع ممثلي القطاع السياحي فيها، وبحث إمكانيات عقد اتفاقيات وشراكات بناءة لتعزيز التعاون السياحي مع الدول الإسكندنافية وتشجيع مواطنيها على زيارة عجمان والاستمتاع بغنى طبيعتها ومقاصدها الثقافية والتاريخية، والتعرف على وجهاتها ومشاريعها السياحية الجديدة.

وتأتي هذه الجولة استمراراً لجهود الدائرة في تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة، وتتيح آفاقاً واسعة لتطوير الخدمات السياحية وتعزيز تجربة السائحين، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة مع الدول المستهدفة ويكتسب

تعزيز الإقبال السياحي من الدول الاسكندنافية أهمية كبيرة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى عجمان، ورفع الإيرادات السياحية بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في الإمارة.