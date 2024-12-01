الإمارات تتصدر عالمياً وتؤمن %47.8 من واردات اليابان النفطية

طوكيو (وام)

قالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات بلغت 31.8 مليون برميل لتتصدر دول العالم مستحوذة على ما نسبته 47.8% من إجمالي هذه الواردات خلال شهر أكتوبر 2024.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتصدير 41.8% من واردات اليابان بما يُقدر بـ27.77 مليون برميل. وحلت قطر في المركز الثالث من حيث تصدير النفط الخام إلى اليابان في أكتوبر الماضي 2.70 مليون برميل. ووفق البيانات، استوردت اليابان خلال أكتوبر حوالي 66.53 مليون برميل نفط، كانت حصة النفط العربي فيها 97.8% أو 65.06 مليون برميل.