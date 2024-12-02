13 شراكة توسعية رئيسة في كيزاد خلال تسعة أشهر

يوسف العربي (أبوظبي)

انخرطت مجموعة «كيزاد» في 13 شراكة استراتيجية توسعية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وفق رصد أجرته الاتحاد.

وضمت قائمة الشراكات الرئيسة كلاً من شركة الخليج للصناعات الحيوية المحدودة «جي بي آي»، و«تيتان ليثيوم»، و«أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي» (APT)، و«سام فورس للتجارة»، وشركة المسعود للسيارات، و«فارما تريد»، وشركة «جرين ميتال إندستريز»، و«جولدن سبايك آند ويت». وشملت كذلك كلاً من «دوكاب للمعادن»، و«إن إم دي سي إنيريجي، و«اسثا بيوتيك»، وشركة أبكس للصناعات الهندسية، و«أبوندانس سولار بانيلز إندستريز».

وبلغ إجمالي المساحات المستأجرة من قبل 11 شركة توسعية في كيزاد نحو 991 ألف متر مربع وتشكل كيزاد 55% من المناطق الصناعية في الإمارات، حيث تم تصميم هذه المناطق لتعزيز الصناعات المتنوعة، وتوفير البنية التحتية المتقدمة والمواقع الاستراتيجية للشركات التي تتراوح ما بين الشركات الناشئة والشركات الكبيرة.

الخليج للصناعات الحيوية

وفي شهر فبراير الماضي، انضمت شركة الخليج للصناعات الحيوية المحدودة «جي بي آي» في منظومة كيزاد لتقدم منشأة «جي بي آي» أول منتج فريد للبوليمرات القائمة على الكتلة الحيوية والقابلة لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي في الشرق الأوسط. وتمتد منشأة «جي بي آي» الحديثة الممتدة على مساحة 135 ألف متر مربع في كيزاد، بسعة 30 ألف طن متري سنوياً مخصصة لإنتاج «PLA» وهي مادة قابلة للتحلل البيولوجي بالكامل ومشتقة من موارد متجددة.

تيتان ليثيوم

وخلال الشهر ذاته، أعلنت مجموعة كيزاد وشركة «تيتان ليثيوم» «Titan Lithium Industries» الإماراتية عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور لمعالجة الليثيوم في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد المعمورة). ومن المقرر أن يتم تطوير المصنع على ثلاث مراحل باستثمارات تبلغ 5 مليارات درهم، وتبلغ مساحة المصنع 290 ألف متر مربع. وخلال شهر فبراير نفسه، أعلنت كيزاد وشركة «أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي» (APT) التابعة لمجموعة الغرير عن توقيع اتفاقية إيجار لمنشأة تصنيع مكونات الألمنيوم للسيارات وستقع منشأة التصنيع المتقدمة، التي تبلغ مساحتها 30 ألف متر مربع، في كيزاد في موقع استراتيجي.

سام فورس للتجارة

وأعلنت «كيزاد» عن اتفاقيتي استئجار أرض مع شركة «سام فورس للتجارة» «Sam Force Trading». وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم شركة «سام فورس» ببناء وتشغيل مراكز البيع بالتجزئة المجتمعية في موقعين رئيسين في كيزاد لتلبية الاحتياجات المتنوعة للسكان والشركات داخل مجتمع كيزاد، وستضم المراكز في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد المعمورة» و(إيكاد مصفح) مجموعة متنوعة من العروض التجارية والتجزئة.

جولدن سبايك آند ويت

وخلال شهر مايو الماضي أعلنت مجموعة كيزاد، وشركة «جولدن سبايك آند ويت» «Golden Spike and Wheat» الإماراتية، عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء منشأة لتصنيع المخبوزات والحلويات في كيزاد. وستتمتع المنشأة التي تبلغ مساحتها 26 ألف متر مربع في (كيزاد مصفح) بطاقة إنتاجية كبيرة لتلبية متطلبات السوق المحلية.

اسثا بيوتيك

وخلال شهر يونيو الماضي أعلنت مجموعة كيزاد، عن توقيعها اتفاقية مساطحة لتطوير منشأة جديدة في كيزاد العين، مع شركة «اسثا بيوتيك» «Astha Biotech Group»، المتخصصة في مجال الاستثمار والتطوير، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وستلتقط منشأة اسثا بيوتيك، المُزمع تطويرها على مساحة 38 ألف متر مربع، ما يصل إلى ألف طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

أبكس للصناعات الهندسية

وفي شهر أغسطس الماضي أعلنت مجموعة كيزاد، وشركة أبكس للصناعات الهندسية، ومقرها دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء منشأة حديثة في منطقة كيزاد (أ) المعمورة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المصنع الذي تبلغ مساحته 40 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 90 مليون درهم.

أبوندانس سولار بانيلز إندستريز

وخلال الشهر ذاته أعلنت مجموعة كيزاد، وشركة «أبوندانس سولار بانيلز إندستريز»، «Abundance Solar Panel Industries» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور للألواح الشمسية في منطقة كيزاد أ المعمورة.

ومن المقرر أن يتم تطوير المصنع الذي تبلغ مساحته 27 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 55 مليون درهم

جرين ميتال إندستريز

خلال شهر مارس الماضي، أعلنت مجموعة كيزاد وشركة «جرين ميتال إندستريز» ،«Green Metal Industries» عن توقيع اتفاقية لتطوير منشأة جديدة خاصة لإعادة تدوير وإنتاج الصلب في كيزاد.

وستعمل المنشأة المقامة على مساحة 116 ألف متر مربع على إعادة تدوير الخردة المعدنية وتحويلها إلى منتجات فولاذية خاصة عالية الجودة. ومن المقرر تطوير المنشأة باستثمار قدره 367 مليون درهم، وستستخدم أحدث تقنيات إعادة التدوير مثل ورشة الصهر ومرافق التكرير والصب المستمر متعدد المنتجات ومصنع الدرفلة لتحويل الخردة المعدنية إلى منتجات عالية الجودة للتطبيقات الصناعية المتنوعة، بما في ذلك مشاريع البناء والبنية التحتية.

دوكاب للمعادن

وخلال الشهر ذاته وقعت كيزاد، وشركة دوكاب للمعادن، اتفاقية إيجار لتوسيع منشأة التصنيع الحالية في كيزاد وبموجب اتفاقية الإيجار التي تبلغ مدتها 50 عاماً، ستضيف شركة دوكاب للمعادن نحو 51 ألف متر مربع إلى منشأتها الحالية التي تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع في كيزاد لزيادة القدرة على إنتاج المنتجات الصناعية عالية الجودة من النحاس والألومنيوم ليرفع هذا التوسع مساحة شركة دوكاب للمعادن في كيزاد إلى أكثر من 100 ألف متر مربع.

إن إم دي سي إنيريجي

وخلال شهر يونيو الماضي وقعت «كيزاد» و«إن إم دي سي إنيريجي» «NMDC Energy» اتفاقية لتطوير منشأة تصنيع جديدة في كيزاد. وبموجب اتفاقية الإيجار لمدة 50 عاماً التي تم توقيعها على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» ستستثمر الشركة 367 مليون درهم في منشأة تبلغ مساحتها 224 ألف متر مربع في كيزاد، مخصصة للتصنيع. وسيوفر المشروع العديد من الفوائد الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز الإقليمي بما في ذلك خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع والتصنيع والتركيب والتشغيل على مستوى عالمي لأصحاب المشاريع ومشغليها ومن المتوقع أن تخلق المنشأة ما يقدر بنحو 3000 فرصة عمل جديدة.

المسعود للسيارات

خلال شهر مارس الماضي، وقعت مجموعة كيزاد وشركة المسعود للسيارات اتفاقية إيجار 12 ألف متر مربع من مساحة التخزين في المرحلة الخامسة من مجمع كيزاد اللوجستي لتكون مركزاً لوجستياً لقطع الغيار.

فارما تريد

أعلنت كيزاد وشركة «فارما تريد» «Pharmatrade» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها عن افتتاح مركز فارما تريد اللوجستي في أبوظبي.

ومن خلال هذا المركز اللوجستي الجديد، تخطط الشركة لتكثيف تخزين وتوزيع مجموعة منتجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية لخدمة قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.