تتويجاً لرحلة 53 عاماً من الانجازات .. الإمارات تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم



الإمارات... تتصدر خيارات الملايين من السياح في العالم



تتصدر الإمارات خيارات الملايين من سياح العالم لما تتميز به من وجهات ومعالم متنوعة وخدمات ومرافق ذات جودة عالمية واستقطابها للفعاليات والأحداث المتنوعة في جميع القطاعات، فهي استطاعت تحقيق ريادة إقليمية وعالمية في قطاع السياحة.

فبالأرقام، من المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإماراتي للعام الحالي نحو 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019.

ومن المتوقع أن يسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال العام 2023 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع العام 2022، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف التي يوفرها قطاع السفر والسياحة إلى 833 ألف وظيفة في العام 2024، كما يوجد في الدولة حالياً 1235 فندقاً يوفر 210 آلاف غرفة للضيوف والزوار.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز، مقارنةً بالنسخة الماضية.

وتتميز الإمارات بالأمن والأمان، فوفقاً لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع(ناميبو)، تعد أبوظبي من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، حيث احتلت العاصمة المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر السلامة (88.2 نقطة) والأدنى على مؤشر الجريمة (11.8) نقطة، في حين احتلت دبي المرتبة الخامسة في لائحة المدن الأكثر أماناً في العالم.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً بقائمة الدول التي تسجل أعلى إيرادات للسياحة الدولية العام الماضي، بواقع 193.4 مليار درهم (51.9 مليار دولار)، متقدمة من المرتبة الـ 13 في الفترة ما قبل جائحة كورونا، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وكشف التقرير أن الإمارات تعد الدولة العربية والشرق الأوسطية الوحيدة في قائمة الدول العشر الأكثر في الإيرادات السياحة الدولية، حيث استقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي، ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي، بنمو 15.5%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

ومن خلال تجارب السياح الدوليين، جاءت وجهات وتجارب سياحية إماراتية في أبوظبي ودبي ضمن قائمة أهم خيارات السياح في العالم خلال عام 2024، بحسب تصنيف موقع «تريب أدفيسور» العالمي.

وتستمر الإمارات في تحقيق نمو مستدام والتطلع للمستقبل، فالاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تعكس أهمية مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن مبادرات لدعم تطوير قطاع السياحة في الإمارات، وتهدف لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة.

وتستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، ما يدعم موقع الإمارات كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.