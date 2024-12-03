"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد القانونية المحددة.



وأشارت الهيئة إلى إصدارها في شهر سبتمبر الماضي، قرارها رقم 7 لسنة 2024 بتأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024، للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم في أو بعد 1 يونيو 2023 والذين انتهت فترتهم الضريبية الأولى في أو قبل 29 فبراير 2024، ومن ذلك على سبيل المثال الفترات الضريبية المُنتهية في ديسمبر 2023، أو يناير 2024 أو فبراير 2024.

وطالبت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فتراتهم الضريبية في أو قبل 29 فبراير 2024 بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع لفترتهم الضريبية الأولى قبل 31 ديسمبر 2024، وذلك تجنبًا لفرض غرامات إدارية عليهم في حال عدم الالتزام بالمواعيد المُحدَّدة قانونًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه باستثناء الخاضعين للضريبة المُحدَّدين الذين تم تمديد الموعد النهائي لتقديم إقراراتهم الأولى وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع بموجب قرار الهيئة بهذا الشأن؛ فإنه يجب على الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بهم.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة، ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، مشيرًا إلى أن على جميع الأعمال المُسجَّلة لضريبة الشركات، تقديم إقراراتها الضريبية دوريًا خلال المُدد المُحدَّدة بموجب القانون.

ونوه إلى أن ممثلي الهيئة يتواصلون بصفةٍ مستمرة مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.

