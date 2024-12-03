برعاية خالد بن محمد بن زايد.. فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 4 ديسمبر إلى 6 ديسمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، وتنظمها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار.

يقام الحدث تحت شعار «إحداث الأثر، صنع الفرق» ويجمع قادة من حول العالم وصنّاع سياسات ورواد أعمال سيستكشفون فرصاً مبتكرة تتضمن تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة.

ينطلق الحفل الافتتاحي بكلمة افتتاحية رئيسة لمعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يكشف فيها معاليه عن فرص جديدة قيّمة من شأنها أن تحدث تحولاً بارزاً في بيئة الأعمال في أبوظبي، وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال فيها.

وتضم قائمة المتحدثين الرئيسين، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومارك راندولف، الشريك المؤسس لشركة نتفليكس، وجو مالون، مؤسس شركة «جو مالون لندن»، وراندي زوكربيرج، مديرة التسويق السابقة في فيسبوك ومؤسِسَة شركة «زوكربيرج ميديا»، ومحمد جودت، مدير الأعمال السابق في «جوجل اكس».

ويتحدث في «أسبوع أبوظبي للأعمال» أكثر من 150 خبيراً في 10 فعاليات متخصصة يستضيفها الحدث، وتشمل ورش عمل وجلسات حوارية ومعارض ومنتديات، تتناول جميعها، موضوعات مثل الابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص وريادة الأعمال، فيما يتوقع حضور أكثر من 8000 زائر.

كما يوفر الحدث منصة محورية للمهنيين المحترفين الساعين إلى بناء علاقات عمل مثمرة والاستفادة من الخبرات والرؤى، للنهوض بدورهم في تنمية وتقدم المشهد الاقتصادي في أبوظبي.

وتُعقَد «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» لعام 2024 يوم 5 ديسمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي ضمن فعاليات الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال.

وتقام دورة القمة لعام 2024 تحت عنوان «مصانع المستقبل الآمنة: السلامة الصناعية والتحول الرقمي» وتجمع مسؤولين حكوميين وقادة صناعيين لتسليط الضوء على «إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية»، الذي يهدف إلى توفير أطر استراتيجية فاعلة تشجع على توظيف التكنولوجيا للتعامل بكفاءة مع أخطار السلامة الصناعية.

ويشمل ذلك مناقشة مواضيع الصيانة التنبئية، والكشف اللحظي عن المخاطر، وبحث دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المعايير العالمية للسلامة، إضافة إلى تطورات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وتواصل «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» لعام 2024 ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني لمناقشة سُبُل تعزيز أُطر السلامة في القطاع الصناعي وبناء منظومة بيئية صناعية أكثر أماناً وفاعلية.

وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، تقود القمة سُبُل توظيف التكنولوجيا المتقدِّمة في تعزيز السلامة الصناعية، ما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز لدعم التعاون الدولي والابتكار والتميُّز في القطاع الصناعي.