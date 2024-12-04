الذهب يستقر وسط ترقب بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق مزيداً من بيانات الوظائف وتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للحصول على دلائل أكثر عن توقعات أسعار الفائدة الأميركية.



استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 0057 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولار.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.96 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 947.45 دولار، وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.58 دولار.