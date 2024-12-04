الدولار يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع

تعافى الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين اليوم الأربعاء واحتفظ بموقعه مقابل منافسين رئيسيين آخرين فيما يدرس المتعاملون فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.07 بالمئة إلى 106.39 في الساعة 0120 بتوقيت جرينتش.



وصعد الدولار 0.18 بالمئة إلى 149.90 ين، مواصلاً تعافيه بعد أن هبط إلى 148.65 ين في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 11 أكتوبر.



وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات أسعار الفائدة.



