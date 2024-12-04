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اقتصاد

استقرار أسعار النفط

استقرار أسعار النفط
4 ديسمبر 2024 11:31

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 73.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 69.91 دولار.
وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حين ارتفع 2.5 بالمئة.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي،كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل.


المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
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