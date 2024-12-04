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اقتصاد

"الإحصاء الخليجي": الإمارات من بين المجتمعات الأكثر ازدهاراً عالمياً

الإحصاء الخليجي: الإمارات من بين المجتمعات الأكثر ازدهاراً عالمياً
4 ديسمبر 2024 15:37

أكد المركز الإحصائي الخليجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مركزا عالميا للاقتصاد الجديد إذ تعتبر الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية برأس مال بشري تنافسي مرن وعالي الإنتاجية وبيئة ابتكارية متقدمة تصنع المستقبل .

وقال المركز في تقرير بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد 53 إن الإمارات باتت من المجتمعات الأكثر ازدهارا عالميا بمنظومة اجتماعية متكاملة ومجتمع حاضن وممكن للجميع وتعليم متطور على مدى مراحل الحياة ونظام صحي حديث ومبتكر كما تعد الداعم الأبرز للتعاون الدولي كونها قوة عالمية داعمة للنمو والاستقرار وللأجندة العالمية للاستدامة البيئية ومنظومة رائدة ومتفوقة بفضل حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج وتنتهج سيادة القانون وحفظ حق وكرامة الإنسان وطورت بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا.

ونوه التقرير بما حققته الدولة من إنجازات في شتى المجالات والأصعدة حيث تترجم المؤشرات ما أكدته دولة الإمارات العربية المتحدة أن التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية حيث تعكس رؤية (نحن الإمارات 2031) التطلعات الطموحة للدولة نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

وتشير بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة معدلات إنجاز عالية في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في كل من نسبة الولادات التي تتم تحت إشراف طبي وكذلك السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية وفي نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب المدارة بطرق آمنة ونسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء وأيضا في نسبة الحكومات المحلية التي تعتمد وتنفذ استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث وفي معدل المشاركة في التعلم المنظم ما قبل المدرسة و في نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولادتهم في قيد السجل المدني.

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كما تحتل المركز الأول عالميا في كل من مؤشرات التجارة العالمية 2024 وصرامة الحماية البحرية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون 2024 وكذلك القدرة التنافسية على إنتاج الهيدروجين الأخضر والمركز الرابع عالميا في محور الأداء الاقتصادي 2024.

كما تحتل الدولة المركز الأول عربيا في كل من مؤشر التنمية البشرية 2024 وأفضل أنظمة التعليم أداء 2024 ومؤشر المساواة بين الجنسين 2024.

ونوه التقرير بأن التنمية المستدامة في صلب رؤية الدولة وطموحاتها المستقبلية .

المصدر: وام
التنافسية العالمية
الإمارات
جودة الحياة
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