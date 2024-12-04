«الدار» تستحوذ على برج تجاري في «دبي المالي العالمي» مقابل 2.3 مليار درهم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار العقارية الاستحواذ على أحد الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، مقابل 2.3 مليار درهم، وذلك من «إتش آند إتش للتطوير العقاري»، المالكة لعدد من المشاريع بالمركز المالي منها فندق فورسيزونز، وفندق وريزيدنسز جانو، الذي يقع مقابل البرج التجاري الذي استحوذت عليه الدار.

وتستفيد هذه الصفقة من خبرات الدار و«إتش آند إتش» لتطوير مشروع عالمي المستوى من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للمساحات التجارية في المنطقة.



ويحظى البرج بموقع استراتيجي ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي، ومن المقرر إنجازه في عام 2028، وسيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقاً.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: يشكل توسعنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ يتيح لنا بناء حضور في المركز المالي الرائد في الإمارة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تنويع محفظتنا التجارية فحسب، وإنما يسهم كذلك في تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في ظل الظروف المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي ومكانة الإمارات المتميزة بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، ومع استمرار توسعنا في دبي، سيشكل هذا البرج أحد أصولنا الرئيسة بتوفيره مساحات تجارية مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات».

من جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس الإدارة لشركة «إتش آند إتش للتطوير العقاري»: «نفخر بتعاوننا مع الدار في هذا المشروع الكبير الذي يجسد التزامنا المشترك بالتميز والابتكار وتطوير مشاريع رائدة ترسم مستقبل السوق العقاري، ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتوظيف خبرات أفضل المعماريين والمصممين والمطورين، بما يثري الأفق العمراني لمركز دبي المالي العالمي، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، عبر توفير مساحات تجارية ترسي معايير جديدة للجودة».