افتتاح معرض «جود 2024» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت معالي الشيخة لبنى القاسمي مؤخراً معرض «جود 2024» الذي نظمته جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في أبوظبي.

وقامت معاليها بجولة تفقدية في أرجاء المعرض بحضور الدكتورة شفيقة العامري رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وعدد من عضوات مجلس إدارة الجمعية وكبار الشخصيات، حيث شارك في المعرض عدد 45 جهة تمثل رائدات الأعمال وأسر منتجة ومن أصحاب الهمم والمؤسسات الإصلاحية.

وأشادت معاليها بالمعرض الذي يعتبر مناسبة مهمة أمام رائدات الأعمال وصاحبات المشاريع لاستعراض منتجاتهن، حيث يشكل فرصة للتعريف والتسويق بالمنتجات والتعريف بها.

وثمنت الدور الرائد الذي تقوم به جمعية الإمارات لرائدات الأعمال في تنظيم هذه المعارض والمشاركة الواسعة بها، بما يتيح لأكبر عدد من الرائدات والجهات بالمشاركة.

وأكدت معاليها أهمية هذه المعارض في دعم رائدات الأعمال وتشجيع الرائدات والسيدات على دخول القطاع الخاص وإطلاق المشاريع الخاصة بهن.

وقالت الدكتورة شفيقة العامري في الكلمة الافتتاحية للمعرض: «بمناسبة هذا الحدث الكبير نتوجه بالتهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 53 لدولة الإمارات، هذا اليوم الذي نعتز ونفخر به لما تحقق من إنجازات هامة في مسيرة الاتحاد في مختلف المجالات، وتبوء الدولة مكانة مرموقة بين دول العالم، وما تشهده من تطور ونمو في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت العامري أن المعرض تضمن جلسة نقاش بعنوان «عقلية رائدات الأعمال» وورشة عمل بعنوان «من الفكرة إلى الخطة – العقلية الريادية لرائدة الأعمال» إلى جانب عرض أزياء إماراتي بالتعاون مع المصممة الإماراتية وديمة العامري، وغيرها من الأحداث والفعاليات.

وقالت العامري: «تسير جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بخطى ثابتة وواضحة نحو المستقبل، حيث نجحت منذ تأسيسها قبل أعوام قليلة في أن تكون الحاضنة والداعمة لرائدات الأعمال، وتوفر لهن كل الدعم والتدريب والتأهيل بما يمكنهن من إطلاق مشاريعهن والعمل باستراتيجية واضحة تمكنهن من الاستمرارية والتوسع».

وأضافت بالقول: «نظمت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا عدد 115 فعالية متنوعة بين دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات وفعاليات بمشاركة ما يفوق 3800 رائدة أعمال بالدولة، إلى جانب المشاركة في عدد 37 مشاركة داخل الدولة وخارجها لتمثيل رائدات الأعمال الإماراتيات بها، كما حصلت الجمعية على عدد 34 شهادة تكريم ودرع تقدير نظير أعمالها وجهودها في خدمة رائدات الأعمال، وتشجيعهن للدخول إلى سوق العمل وإطلاق مشاريع خاصة بهن، كما وقعت الجمعية عدد 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل مع جهات حكومية وخاصة».

واختتمت د. شفيقة العامري كلمتها بالقول: «إننا في جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، وبفضل الدعم المتواصل التشجيع المستمر، ماضون في استراتيجيتنا في دعم وتدريب وتأهيل رائدات الأعمال بما يجعلهن عناصر فاعلة في قطاع الأعمال، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدولة».