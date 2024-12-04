«كيزاد» و«سيمنز» تتعاونان لتبني «الصناعة 4.0» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة سيمنز، عن توقيع اتفاقية إطارية لاستكشاف فرص التعاون وتقديم تقييمات ورؤى لتحسين ممارسات المتعاملين الصناعيين في كيزاد.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة سيمنز بإجراء تقييمات وفق مؤشر جاهزية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» والتحول الرقمي للمتعاملين في كيزاد، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز جاهزيتهم لدخول قطاع التصنيع الرقمي والمستدام.

كما ستنظم شركة سيمنز ورش عمل خاصة بقطاع الصناعة تستضيف فيها شركات التصنيع في كيزاد، للوقوف على التحديات والابتكارات الخاصة بالقطاع، وتعزيز المشاركة البينية وتبادل المعرفة بين فرقاء الصناعة. وتهدف الاتفاقية إلى عقد جولات افتراضية في المصانع لاستعراض جهود شركات التصنيع الرائدة في كيزاد.

وتهدف هذه الجولات إلى تسليط الضوء على نقاط القوة في كل منشأة، وعلى مبادراتها الابتكارية، وتغطية أنشطتها عبر قنوات مجموعة كيزاد وسيمنز، ما يسهم في توسيع نطاق رؤية المتعاملين، والتواصل مع عدد أوسع من أصحاب العلاقة، وتعزيز مكانة كيزاد كوجهة رائدة للابتكار الصناعي في المنطقة.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: ملتزمون في مجموعة كيزاد بتبني مبادرات الابتكار ودعم متعاملينا على مدار رحلتهم نحو التحول الرقمي المستدام، ويمثل تعاوننا مع شركة سيمنز خطوة مهمة في إطار جهودنا للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية لمنظومة أعمالنا الصناعية، ومن خلال مبادرات مثل تقييمات الصناعة 4.0 وورش العمل المتخصصة والجولات الافتراضية في المصانع، سنعمل على ترسيخ مكانة كيزاد كمركز إقليمي رائد في مجال الابتكار والتعاون الصناعي، ونتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أفضل للتصنيع في أبوظبي وخارجها.

ومن جانبه، قال الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط: سعداء بالشراكة مع مجموعة كيزاد لدعم رؤية أبوظبي حول مستقبل التصنيع، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول تحويلية تُعزز الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية.