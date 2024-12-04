الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كيزاد» و«سيمنز» تتعاونان لتبني «الصناعة 4.0» في أبوظبي

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
4 ديسمبر 2024 18:11

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وشركة سيمنز، عن توقيع اتفاقية إطارية لاستكشاف فرص التعاون وتقديم تقييمات ورؤى لتحسين ممارسات المتعاملين الصناعيين في كيزاد.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة سيمنز بإجراء تقييمات وفق مؤشر جاهزية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0» والتحول الرقمي للمتعاملين في كيزاد، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز جاهزيتهم لدخول قطاع التصنيع الرقمي والمستدام.
كما ستنظم شركة سيمنز ورش عمل خاصة بقطاع الصناعة تستضيف فيها شركات التصنيع في كيزاد، للوقوف على التحديات والابتكارات الخاصة بالقطاع، وتعزيز المشاركة البينية وتبادل المعرفة بين فرقاء الصناعة. وتهدف الاتفاقية إلى عقد جولات افتراضية في المصانع لاستعراض جهود شركات التصنيع الرائدة في كيزاد.
وتهدف هذه الجولات إلى تسليط الضوء على نقاط القوة في كل منشأة، وعلى مبادراتها الابتكارية، وتغطية أنشطتها عبر قنوات مجموعة كيزاد وسيمنز، ما يسهم في توسيع نطاق رؤية المتعاملين، والتواصل مع عدد أوسع من أصحاب العلاقة، وتعزيز مكانة كيزاد كوجهة رائدة للابتكار الصناعي في المنطقة.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: ملتزمون في مجموعة كيزاد بتبني مبادرات الابتكار ودعم متعاملينا على مدار رحلتهم نحو التحول الرقمي المستدام، ويمثل تعاوننا مع شركة سيمنز خطوة مهمة في إطار جهودنا للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية لمنظومة أعمالنا الصناعية، ومن خلال مبادرات مثل تقييمات الصناعة 4.0 وورش العمل المتخصصة والجولات الافتراضية في المصانع، سنعمل على ترسيخ مكانة كيزاد كمركز إقليمي رائد في مجال الابتكار والتعاون الصناعي، ونتطلع إلى العمل معاً لبناء مستقبل أفضل للتصنيع في أبوظبي وخارجها.
ومن جانبه، قال الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط: سعداء بالشراكة مع مجموعة كيزاد لدعم رؤية أبوظبي حول مستقبل التصنيع، وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول تحويلية تُعزز الابتكار والاستدامة والتنافسية العالمية.

أخبار ذات صلة
13 شراكة توسعية رئيسة في كيزاد خلال تسعة أشهر
«سلال» توقع اتفاقية مساطحة مع «كيزاد»
كيزاد
آخر الأخبار
«بيتكوين مينا 2024» ينطلق بأبوظبي الأسبوع المقبل
اقتصاد
«بيتكوين مينا 2024» ينطلق بأبوظبي الأسبوع المقبل
اليوم 19:35
مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" في نيويورك
الأخبار العالمية
مقتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" في نيويورك
اليوم 19:35
مباريات مثيرة في «الحبتور لتنس السيدات»
الرياضة
مباريات مثيرة في «الحبتور لتنس السيدات»
اليوم 19:13
بوستيكوجلو: توتنهام يتطور في جميع الجوانب
الرياضة
بوستيكوجلو: توتنهام يتطور في جميع الجوانب
اليوم 19:11
محمد بن خليفة يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين
علوم الدار
محمد بن خليفة يهنئ هزاع بن زايد بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©