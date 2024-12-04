«أبوظبي للاستثمار» يطرح مزايدة لإنشاء استراحات على الطرق السريعة في الظفرة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، طرح مزايدة جديدة ضمن برنامج «المساطحة» لتعزيز البنية التحتية والخدمات على الطرق السريعة في غياثي وأم ليله في الظفرة.

ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل استراحتين على الطرق السريعة في موقع استراتيجي، لتقديم الخدمات الأساسية لسائقي الشاحنات والمسافرين برًا.

وستعمل مناطق الاستراحة كعوامل تمكين أساسية لتعزيز سلامة الطرق وتوفير سبل الراحة والخدمات على طول مسار الطرق السريعة الحيوية في أبوظبي، مما يعكس التزام الإمارة بتعزيز التنقل البري بسهولة ويسر.

وتم إدراج هذا المشروع على منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار خلال «أسبوع أبوظبي للأعمال».

ووجه مكتب أبوظبي للاستثمار دعوته لجميع المهتمين، بتقديم عروضهم بداية من يوم 4 ديسمبر 2024 وحتى يوم 20 يناير 2025.