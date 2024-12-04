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«أبوظبي للاستثمار» يطرح مزايدة لإنشاء مواقع مخصصة لاستضافة الفعاليات

«أبوظبي للاستثمار» يطرح مزايدة لإنشاء مواقع مخصصة لاستضافة الفعاليات
4 ديسمبر 2024 18:16


أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل، عن طرح مزايدة جديدة ضمن برنامج «المساطحة» لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل مواقع لاستضافة الفعاليات المجتمعية في مدينة الرياض ومدينة زايد.
وتشكل هذه المبادرة جزءاً من رؤية أبوظبي للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز الأنشطة المجتمعية من خلال استضافة أحداث ثقافية ورياضية وترفيهية عالية الجودة.
وتعد هذه المزايدة الأولى التي يتم إطلاقها على منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تعرض مختلف الفرص الاستثمارية في أنحاء أبوظبي والعين والظفرة للمستثمرين الإماراتيين حصرًا، لتعزيز حضورهم في قطاع الإنشاءات.
وتم الكشف عن المنصة الرقمية الجديدة، خلال فعاليات النسخة الافتتاحية من «أسبوع أبوظبي للأعمال»، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ويوجه مكتب أبوظبي للاستثمار دعوته لجميع المهتمين، بتقديم عروضهم بداية من يوم 4 ديسمبر 2024 وحتى يوم 20 يناير 2025. ويمكن للشركات تقديم العروض والحصول على إرشادات التقديم بزيارة صفحة مشاريع المساطحة على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار.
وستضم مواقع الفعاليات الجديدة مرافق حديثة، تشمل ملاعب رياضية، ومساحات للفعاليات الخارجية، والمكاتب الإدارية، ومنافذ مبيعات التجزئة. كما - مع مراعاة الاستدامة - سيضم المشروع - مساحات خضراء مفتوحة لتشجيع التفاعل المجتمعي وأنشطة المواقع الخارجية.

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