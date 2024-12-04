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اقتصاد

علياء المزروعي تشارك في معرض COMEUP بكوريا الجنوبية

علياء المزروعي
4 ديسمبر 2024 18:17


أبوظبي (الاتحاد)
تترأس معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وفداً من دولة الإمارات إلى جمهورية كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، بهدف تطوير أوجه التعاون الاقتصادي في قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المُقبلة، وكذلك المشاركة في معرض COMEUP 2024 الذي يمثل فرصة مهمة لاستعراض التجارب وقصص النجاح، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوري، ويضم الوفد أكثر من 60 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية وحاضنات الأعمال في دولة الإمارات.
وتأتي الزيارة تأكيداً على العلاقات القوية والمتواصلة التي تجمع الإمارات وكوريا الجنوبية، لا سيما في المجالات الاقتصادية، حيث تتبنى الدولتان رؤى مشتركة لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره مساهماً رئيساً في نمو وازدهار اقتصادي البلدين، بما يسهم في استكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة المستدامة في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة.
ويستعرض وفد الدولة المشارك في معرض COMEUP 2024 من خلال جناحه أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات التي تسهم في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع تعاونها وشراكتها التجارية مع مجتمع الأعمال الكوري، كما تتضمن الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين البلدين، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات في تطوير وتعزيز قطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على نماذج المشاريع الناشئة المبتكرة والريادية في بيئة الأعمال الإماراتية والكورية.
يذكر أن الإمارات وكوريا الجنوبية تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية ومتميزة، والتي شهدت توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الهادفة إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الأعمال، بما يخدم تطلعات البلدين.

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