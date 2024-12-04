«بيتكوين مينا 2024» ينطلق بأبوظبي الأسبوع المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

يُناقش مؤتمر بيتكوين مينا 2024، الذي تنظمه مجموعة أدنيك أبوظبي؛ وشركة «BTC Inc»، في مركز أدنيك أبوظبي، على مدى يومي 9 و10 من الشهر الجاري، محددات الصناعة الرقمية واتجاهات الاستثمار فيها، والتقدم في تقنية البلوك تشين، وتطويرات تعدين البيتكوين، إضافة لمناقشته استراتيجيات النمو المالي العالمي.

وسيشارك في الحدث عدد من المتحدثين الرئيسين العالميين، مثل إريك ترامب، رجل الأعمال البارز وابن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وسيف الدين عموص الرئيس التنفيذي لشركة سيف الدين، ومؤلف كتاب «معيار البيتكوين»، والدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما سيقدم تشانغبينج تشاو، مؤسس «أكاديمية جيغل»، رؤية حول «الاستفادة من التعليم والتكنولوجيا في مجال البيتكوين.

إضافة لما سبق، سيستعرض ديفيد بيلي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «BTC Inc» الشركة الأم لـ «مجلة البيتكوين»، «وجهات نظر حول مسار البيتكوين المستقبلي ودوره في تشكيل المشهد المالي»، فيما سيركز ديلان ليكلير مدير استراتيجية البيتكوين في ميتا بلانيت على «التطورات الاستراتيجية في الاستثمار والبنية التحتية للبيتكوين».

و سيسلط يوني آسيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة eTor، الضوء على «ديمقراطية التمويل عبر البيتكوين وتأثيرها على الأسواق العالمية»، بينما سيعرض عبدالله الظاهري الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للبلوكتشين، «المبادرات الإقليمية في تبني البلوك تشين والابتكار».

ويمكن للمشاركين والمهتمين في مؤتمر بيتكوين مينا 2024 استكشاف مجموعة متنوعة من المنصات، والتي تقدم وجهات نظر فريدة حول البيتكوين والابتكار في البلوك تشين.