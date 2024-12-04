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اقتصاد

الرئيس التنفيذي للمدينة لـ«الاتحاد»: 30% نمو عدد الشركات في «مصدر» خلال 2025

أحمد باقحوم
5 ديسمبر 2024 01:16

رشا طبيلة (أبوظبي)

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يرتفع عدد الشركات في مدينة مصدر بنسبة %30 خلال العام المقبل، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تركز عليها مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة والفضاء والزراعة، تماشياً مع رؤية أبوظبي في تعزيز تلك القطاعات وبعد الإعلان عن باقات جديدة لاستقطاب الشركات، حسب تقديرات أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي للمدينة. 
وقال باقحوم في حوار مع «الاتحاد»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال، إن مدينة مصدر تعتبر مقراً لأكثر من 1100 شركة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المشاريع قيد الإنشاء الحالية في مدينة مصدر تقدر قيمتها بما لا يقل عن ثلاثة مليارات درهم. 
ولفت باقحوم إلى أن مشاركة مدينة مصدر في أسبوع أبوظبي للأعمال تعد مشاركة مهمة لأن مدينة مصدر منذ نشأتها تعزز دور أبوظبي في استدامة الأعمال واستقطاب الشركات لإمارة أبوظبي. 
وشدد باقحوم على أن المنطقة الحرة في مدينة مصدر تمثل إحدى الركائز المهمة في استقطاب الشركات العالمية مع وجود باقات ومنتجات يتم تقديمها تستقطب الشركات، وتلبي متطلباتها.
وحول أهم القطاعات التي تركز عليها مدينة مصدر، قال باقحوم: «مدينة مصدر اليوم تركز على عدة قطاعات رئيسية تعد من أهم القطاعات في إطار (اقتصاد الصقر) ورؤية 2030».
وأضاف: «من أهم هذه القطاعات قطاع الزراعة والطاقة المتجددة والمستدامة وقطاع العلوم الحيوية والتنقل، وقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يعد واحداً من أهم القطاعات في المدينة مع وجود داعم محوري وهو جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث إن هذا القطاع يدعم مختلف القطاعات الأخرى من طاقة وصحة وحوسبة وغيرها».
وأضاف: «من القطاعات المهمة أيضاً قطاع تكنولوجيا الفضاء، تماشياً مع مبادرات الدولة في تعزيز هذا القطاع الحيوي.
وتفصيلاً حول مشاريع مدينة مصدر، أوضح باقحوم أن مشروع مجمع مدينة مصدر يتكون من 7 مبانٍ، حيث إن المبنى الرئيس سيكون مقراً لدائرة الطاقة، وهو مبنى صفري الطاقة حجمه يفوق 11 ألف متر مربع، ويعتبر أيقونة هندسية ومعمارية من ناحية التكنولوجيا المستخدمة في المبنى لجعله صفري الطاقة.
وأضاف: «يضم المجمع العديد من التسهيلات والمرافق تشجع على خلق بيئة عمل مستدامة من مطاعم ومراكز لياقة ومصليات ومراكز أعمال، حيث إن الهدف الرئيسي من إنشائه استفادة جميع الشركات في مدينة مصدر من هذه المرافق والتسهيلات».
وعن مشروع «ذا لينك»، قال باقحوم: «يتميز هذا المشروع بوجود العديد من المرافق، حيث يتيح هذا المشروع مساحة العمل والعيش المشترك، ما يسهم في استدامة الأعمال».
وأشار باقحوم إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مجمع مدينة مصدر خلال الربع الأول من العام المقبل، بينما سيتم الانتهاء من مشروع «لينك» بعد إنجار مشروع مجمع مدينة مصدر بنحو 9 أشهر.

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