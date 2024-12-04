تعاون بين «الاقتصاد» و«أدنوك» لتعزيز التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مجموعة أدنوك، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التحول الرقمي لمنصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو» وزيادة قاعدة شركائها.

وقَّع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة بمجموعة أدنوك.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأعمال» الذي يستضيفه مركز «أدنيك» أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الحاليّ.

وأكد عبدالعزيز النعيمي أن التعاون مع مجموعة أدنوك خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة لتحقيق التكامل الرقمي عبر منصة السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي يُمثل محطة جديدة لتعزيز البنية الرقمية ودعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة.