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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يطلق خريطة تفاعلية لفرص المساطحة الاستثمارية

الخريطة التفاعلية توفر معلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة (من المصدر)
5 ديسمبر 2024 01:16

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، خريطة رقمية تفاعلية لتزويد المستثمرين من مواطني دولة الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
ويمكن للمستثمرين تصفح الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي للاستثمار، والحصول على معلومات شاملة حول مزايدات مشاريع المساطحة والأحياء التي تقع فيها في كل من أبوظبي والعين والظفرة. 
وتتيح الخريطة التفاعلية للمستثمرين إمكانية البحث عن مختلف الأراضي الحكومية المتاحة ضمن برنامج المساطحة حسب نوع المشروع ونوع النشاط والموقع.
كما توفر بيانات تفصيلية حول أبرز المعالم القريبة، بما في ذلك المرافق الرياضية والمعالم السياحية ومراكز التسوق والخدمات العامة الأساسية، وذلك بهدف تعزيز تجربة المستثمرين وتمكينهم من تقييم الفرص الاستثمارية ومواقعها بشكل كامل ودقيق بما يعزز فرص نجاح مشاريعهم الاستثمارية. 
وتهدف اتفاقيات المساطحة إلى تمكين المستثمرين من مواطني الإمارات من بناء وإدارة مشاريع استثمارية على قطع أراضٍ حكومية لفترة طويلة الأمد تتراوح ما بين 30 إلى 50 عاماً، مما يعزز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة اقتصاد الإمارة.
وشهد برنامج المساطحة توقيع ما مجموعه 190 اتفاقية استثمارية، منذ إطلاقه في أكتوبر من العام 2021.
وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس إطلاق الخريطة الرقمية التفاعلية حرص مكتب أبوظبي للاستثمار على تطوير بيئة استثمارية شفافة تسهم في تعزيز تجربة المستثمرين الإماراتيين، وتمكنهم من الحصول على بيانات فورية لتقييم الفرص الاستثمارية لتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد»، منوهاً بأن الخدمة الرقمية الجديدة ستمكن المستثمرين من المساهمة في تقديم خدمات نوعية للمجمعات السكنية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

الطرق السريعة
إلى ذلك، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، طرح مزايدة جديدة ضمن برنامج «المساطحة» لتعزيز البنية التحتية والخدمات على الطرق السريعة في غياثي وأم ليله في الظفرة.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل استراحتين على الطرق السريعة في موقع استراتيجي، لتقديم الخدمات الأساسية لسائقي الشاحنات والمسافرين براً.
وستعمل مناطق الاستراحة كعوامل تمكين أساسية لتعزيز سلامة الطرق وتوفير سبل الراحة والخدمات على طول مسار الطرق السريعة الحيوية في أبوظبي، مما يعكس التزام الإمارة بتعزيز التنقل البري بسهولة ويسر.
وتم إدراج هذا المشروع على منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» التي أطلقها مكتب أبوظبي للاستثمار خلال، أسبوع أبوظبي للأعمال. 

استضافة الفعاليات
كما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل، طرح مزايدة جديدة ضمن برنامج «المساطحة» لتصميم وبناء وصيانة وتشغيل مواقع لاستضافة الفعاليات المجتمعية في مدينة الرياض ومدينة زايد. 
وتعد هذه المزايدة الأولى التي يتم إطلاقها على منصة «خريطة الاستثمار التفاعلية» التابعة لمكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تعرض مختلف الفرص الاستثمارية في أنحاء أبوظبي والعين والظفرة للمستثمرين الإماراتيين حصراً، لتعزيز حضورهم في قطاع الإنشاءات.  
وستضم مواقع الفعاليات الجديدة مرافق حديثة، تشمل ملاعب رياضية، ومساحات للفعاليات الخارجية، والمكاتب الإدارية، ومنافذ مبيعات التجزئة.

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