أحمد بن سعيد يشهد انطلاق فعاليات «وورلديف دبي»

دبي (الاتحاد)



تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انطلقت فعاليات منتدى «وورلديف دبي» 2024، أكبر ملتقى متخصص بقطاع التجارة الرقمية على مستوى العالم، وذلك بمشاركة أكثر من 5 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة.

حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مورودالي عليماردون، نائب رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، رئيس مجلس إدارة دبـي كوميرسيتي، وتوغاي تونشير، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، وعمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف» العالمية، إضافة إلى ممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية من جميع أنحاء العالم.



كما حضر الحفل معالي شيرالي كبير، وزير الصناعة والتقنيات الحديثة في جمهورية طاجيكستان، ومعالي كوربون حكيمزودا، وزير الزراعة في جمهورية طاجيكستان، وسعادة حليمزود عبدالرحمن، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لرئيس جمهورية طاجيكستان، وسفراء عدد من الدول بما فيها، الولايات المتحدة المكسيكية، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية بناما، وجمهورية الأرجنتين، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية طاجيكستان وقنصل عام الجمهورية التركية وقنصل عام جمهورية سنغافورة.

وخلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن قطاع التجارة الرقمية أصبح دافعاً هاماً لنمو الاقتصاد العالمي، وأسهم خلال الأعوام الـ25 الماضية في تغيير ملامح العديد من القطاعات وإعادة صياغة تجارب المستهلكين، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم مبيعات التجارة الرقمية حول العالم هذا العام سيتجاوز الـ6.4 تريليون دولار أميركي، من بينها 2 تريليون دولار مساهمة المبيعات عبر الهواتف المحمولة، ما يعني أن 20% من مبيعات التجزئة في العام 2024 ستكون رقمية، لتكون بمثابة انعكاس لمدى اندماج التجارة الرقمية في حياتنا مدفوعة باستخدام «الإنترنت» على نطاق شبه عالمي وانتشار الهاتف المحمول.

ونوه معاليه بأن دولة الإمارات أدركت إمكانات التجارة الرقمية، ولهذا تواصل الاستثمار في البنية التحتية الضرورية لتسهيل مزاولة التجارة الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وما بعدها، بما في ذلك دبي كوميرسيتي التي تعتبر المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الإلكترونية.

