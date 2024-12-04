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شخبوط بن نهيان يشارك في منتدى الاستثمار الأفريقي بالرباط

شخبوط بن نهيان خلال إلقاء كلمته بالمنتدى (وام)
5 ديسمبر 2024 01:16

الرباط (وام)

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رسالة من منصور بن زايد إلى رئيس كوت ديفوار سلمها شخبوط بن نهيان

شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في منتدى الاستثمار الأفريقي الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط، بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
خلال المنتدى، ألقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان كلمة استعرض فيها استثمارات دولة الإمارات في أفريقيا، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون البنّاء والمثمر مع الدول الأفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في القارة.
كما ركز معاليه على المشاريع الاستثمارية الإماراتية البارزة في قطاعات حيوية، تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية هذه الشراكات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
وأشار معالي الشيخ شخبوط في كلمته إلى أهمية المنتدى كمنصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

شخبوط بن نهيان
منتدى الاستثمار
الرباط
المغرب
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