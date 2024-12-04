6 استراتيجيات طموحة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

شهدت فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال والتي انطلقت أمس، إعلان 6 خطط واستراتيجيات جديدة طموحة ضمن رحلة جديدة من الإنجازات تبدؤها إمارة أبوظبي من أجل تسريع نمو الأعمال وزيادة التنافسية.

وتضمنت تلك الاستراتيجيات إعلان «غرفة أبوظبي» خريطة الطريق الجديدة لدعم نمو القطاع الخاص، وإنشاء «مجلس أبوظبي للشركات العائلية» لتمكين الجيل الجديد من التعامل مع متطلبات المستقبل، وإطلاق «سلطة أبوظبي للتسجيل» لتسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن إعلان الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وإطلاق مركز «مُزن» لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار خريطة رقمية تفاعلية لتزويد المستثمرين من مواطني دولة الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.

وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن أبوظبي، باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة، وأغنى مدينة في العالم من حيث صناديق الثروة السيادية، لا يسعنا إلا التفكير في رحلة الإنجازات التي قادت أبوظبي إلى مكانتها الحالية، مؤكداً بدء رحلة جديدة من الإنجازات.

وكشف الزعابي عن إطلاق عدة خطط واستراتيجيات طموحة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي، أولاها الخطة الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهي مبادرة طموحة تشكل «بوصلة قطاع الأعمال» وضعها القطاع الخاص من أجل القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق مستويات أعلى من النمو والازدهار.

وأعلن الزعابي مبادرة «مجلس أبوظبي للشركات العائلية» الرائدة حيث سيستفيد هذا المجلس من إرث أبوظبي، وتحفيز التميز، وتمكين الجيل الجديد من القادة للتعامل مع متطلبات المستقبل.

وأضاف أن من الاستراتيجيات الطموحة لتسهيل بدء وممارسة الأعمال، إطلاق «سلطة أبوظبي للتسجيل» ADRA «والتي تشكل علامة مهمة في جهود تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد أنه، خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، سيتم الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وأشار إلى إطلاق مركز «مُزن»، الذي يعتبر من المبادرات النوعية لاستراتيجية صندوق خليفة.