الخميس 5 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

6 استراتيجيات طموحة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي

6 استراتيجيات طموحة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي
5 ديسمبر 2024 01:16

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«قرية القمر» تختار أبوظبي موقعاً للاحتفال باليوم الدولي
زايد بن حمد يشهد تخريج دورة «مهارات المطاردة المرورية» بأبوظبي

شهدت فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال والتي انطلقت أمس، إعلان 6 خطط واستراتيجيات جديدة طموحة ضمن رحلة جديدة من الإنجازات تبدؤها إمارة أبوظبي من أجل تسريع نمو الأعمال وزيادة التنافسية.
وتضمنت تلك الاستراتيجيات إعلان «غرفة أبوظبي» خريطة الطريق الجديدة لدعم نمو القطاع الخاص، وإنشاء «مجلس أبوظبي للشركات العائلية» لتمكين الجيل الجديد من التعامل مع متطلبات المستقبل، وإطلاق «سلطة أبوظبي للتسجيل» لتسهيل ممارسة الأعمال، فضلاً عن إعلان الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وإطلاق مركز «مُزن» لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق مكتب أبوظبي للاستثمار خريطة رقمية تفاعلية لتزويد المستثمرين من مواطني دولة الإمارات بمعلومات فورية عن فرص الاستثمار المتاحة ضمن برنامج المساطحة في جميع مناطق إمارة أبوظبي.
وأكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية، أن أبوظبي، باعتبارها قوة اقتصادية صاعدة، وأغنى مدينة في العالم من حيث صناديق الثروة السيادية، لا يسعنا إلا التفكير في رحلة الإنجازات التي قادت أبوظبي إلى مكانتها الحالية، مؤكداً بدء رحلة جديدة من الإنجازات.
وكشف الزعابي عن إطلاق عدة خطط واستراتيجيات طموحة لتسريع نمو الأعمال في أبوظبي، أولاها الخطة الاستراتيجية الجديدة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهي مبادرة طموحة تشكل «بوصلة قطاع الأعمال» وضعها القطاع الخاص من أجل القطاع الخاص؛ بهدف تحقيق مستويات أعلى من النمو والازدهار. 
وأعلن الزعابي مبادرة «مجلس أبوظبي للشركات العائلية» الرائدة حيث سيستفيد هذا المجلس من إرث أبوظبي، وتحفيز التميز، وتمكين الجيل الجديد من القادة للتعامل مع متطلبات المستقبل.
وأضاف أن من الاستراتيجيات الطموحة لتسهيل بدء وممارسة الأعمال، إطلاق «سلطة أبوظبي للتسجيل» ADRA «والتي تشكل علامة مهمة في جهود تسهيل ممارسة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي. 
وأكد أنه، خلال أسبوع أبوظبي للأعمال، سيتم الكشف عن الاستراتيجية الجديدة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.  
وأشار إلى إطلاق مركز «مُزن»، الذي يعتبر من المبادرات النوعية لاستراتيجية صندوق خليفة.

نمو الأعمال
ريادة الأعمال
رواد الأعمال
أبوظبي
أحمد جاسم الزعابي
آخر الأخبار
نازحون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بخان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: أهالي غزة يواجهون «ظروفاً مزرية»
5 ديسمبر 2024
شاشة تعرض نتائج التصويت في الأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية
5 ديسمبر 2024
سيارة أحرقها مستوطنون في بلدة حوارة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستوطنون متطرفون يهاجمون بلدتين فلسطينيتين بالضفة الغربية
5 ديسمبر 2024
جندي إسرائيلي يجلس على أنقاض مبنى بعد تدميره في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
مقتل 50 فلسطينياً وإصابة العشرات بهجمات إسرائيلية في غزة
5 ديسمبر 2024
فلسطينيون نازحون من بيت لاهيا إلى جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجامعة العربية تجدد رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين
5 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©