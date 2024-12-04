أسبوع أبوظبي للأعمال يستقطب 10 آلاف مشارك



أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، انطلقت فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال بالإعلان عن عدد من المبادرات والخطط لتطوير قطاع الأعمال ومشاركة أكثر من 10 آلاف من صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين وروّاد الأعمال.

خلال اليوم الأول من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، نظمت قمة أبوظبي للأعمال، ومنتدى التسويق ومنتدى الابتكار، بالإضافة إلى معرض منظومة الأعمال في أبوظبي الذي افتتح أول أيام الحدث، وتستمر فعالياته خلال اليوم الثاني، حيث يجمع كبار المصنعين والموردين المحليين والشركات العالمية الرائدة.

وشهدت قمة أبوظبي للأعمال كلمة افتتاحية ألقاها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أكد خلالها على أهمية بناء الشراكات الاقتصادية لتحقيق الازدهار.

واستعرض شامس علي خلفان الظاهري النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الخدمات التي تقدمها الغرفة للمساهمة في تنمية قطاع الأعمال.

وقدمت الدكتورة سارة صبري، أول رائدة فضاء عربية تذهب إلى الفضاء، عرضاً بعنوان «تحقيق الحلم المستحيل».

وأقيمت جلسة حوارية عن الوسائل التي تؤدي إلى النجاح بمشاركة أسطورة الفورمولاـ 1 «ديفيد كولتهارد» ونجم كرة القدم الهولندي «كلارنس سيدورف».

وناقش قادة الأعمال «ماجنوس أولسون»، المؤسس المشارك والمدير الإداري لشركة «كريم»، و«إيلي حبيب»، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنغامي»، قصة نجاحهما في بناء أعمال بقيمة مليارات الدولارات خلال جلسة حوارية بعنوان «كيفية نقل شركتك إلى أعلى مرحلة».

وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من قادة الأعمال وتناولوا موضوعات رئيسية حول أساسيات التسويق التي تساعد الشركات على النمو مثل فن التأثير، والتسويق لإحداث تغيير جذري، وكيفية بناء علاقات عامة مؤثرة، بالإضافة إلى جلسات بمشاركة متحدثين من القطاعين العام والخاص، تناولت مجموعة واسعة من المواضيع، من بينها كيفية بناء العلامات التجارية، والتحول الرقمي وإعادة تعريف سرديات العلامة التجارية.

ويشهد اليوم الثاني لـ «أسبوع أبوظبي للأعمال» المزيد من الجلسات الحوارية المثمرة خلال الأيام المقبلة، لإتاحة الفرصة للمشاركين للتعرف على مختلف الآراء والرؤى التي تستهدف دفع جهود التنمية المستدامة والشراكة مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، حيث يستضيف «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، والتي ستغطي جلساتها مواضيع السلامة الصناعية وإدارة الأزمات والمخاطر والأمن السيبراني. بالإضافة إلى فعاليات «منتدى الشركات العائلية» التي ستشهد إلقاء عدد من الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية، تغطي الدور المحوري للشركات العائلية في أبوظبي.