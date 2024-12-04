2.24 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية تداولات بقيمة 2.24 مليار درهم خلال جلسة التداولات، أمس، وأغلقت المؤشرات في المنطقة «الخضراء» بدعم السيولة الكبيرة التي تدفقت للتداول.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة التداولات، إبرام نحو 30 ألف صفقة تم من خلالها تداول 312 مليون سهم تقريباً بقيمة إجمالية بلغت 1.41 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق (فادكس 15) على مستوى 9221.34 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.458% مقارنة مع مستوى إغلاقه السابق بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 829 مليون درهم، بتنفيذ 25.374 صفقة توزعت على 326.6 مليون سهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4.853.64 نقطة، بارتفاع وقدره 6.30 نقطة تعادل 0.13% فوق مستوى إغلاقه السابق.

وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار السوق لـ 30 شركة وهبوط 19 شركة وثبات أسعار 5 شركات مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 357 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 341 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 52.6 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 49.3 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فبلغت مشترياتهم 65 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 75 مليون درهم.