أسعار الذهب تستقر وسط ترقب لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط انتظار المستثمرين لبيانات عن الأجور في الولايات المتحدة غداً الجمعة، للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولار للأوقية، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 939.07 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 975.48 دولار.



