"جي جا العقارية" تسجل مبيعات قياسية بقيمة 550 مليون درهم في فعالية معرض مبيعات عجمان

حققت شركة "جي جا العقارية" نجاحاً كبيراً في فعالية معرض مبيعات عجمان الأخيرة، حيث بلغت مبيعاتها 550 مليون درهم في يوم واحد فقط.

وشهد الحدث طلباً كبيراً من المستثمرين والمقيمين الراغبين في الاستثمار بعجمان، حيث باعت الشركة 837 وحدة في عدة مشاريع جديدة بأسعار تنافسية، مع خطط دفع تمتد حتى ست سنوات، مما جذب اهتمام الحضور.



وكان من بين المشاريع البارزة بيع المرحلة الخامسة من مشروع "قرية الأميرة" بالكامل مع بيع 724 وحدة، بالإضافة إلى بيع 63 وحدة في برج "النعيمية تو تاور" و50 شقة في "عجمان كريك تاورز".



وأشار علي غالب جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "جي جا العقارية"، إلى أن الطلب المتزايد يعكس جاذبية عجمان كخيار مفضل للراغبين في حياة عصرية مميزة في الإمارات، وتعرف الشركة بمشاريعها التي تتميز بمواقعها الاستراتيجية ومرافقها المتميزة التي تلبي جميع الاحتياجات المتنوعة، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمستثمرين والمقيمين.











وأكد السيد جابر التزام الشركة برفد قطاع العقارات في عجمان بالمشاريع المبتكرة التي توفر خيارات سكنية عالية الجودة، مما يعكس التزام "جي جا العقارية" بدعم نمو عجمان وتلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق السكني المتنامي في الإمارة.





وبعد نجاحها في عجمان، أطلقت "جي جا العقارية" مؤخراً مشروع “بيلتمور ريزيدنسز الصفوح” في دبي، وهو مشروع فاخر من علامة بيلتمور المرموقة يتميز بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد، مما يجعله قريبًا من أهم معالم دبي مثل مول الإمارات، ودبي مول، وبرج خليفة، وشاطئ جميرا. كما يتميز المشروع بسهولة الوصول إلى أبوظبي ومطار آل مكتوم الدولي، مما يوفر راحة استثنائية للسكان وضيوفهم، إلى جانب خصوصية تامة تجعل من هذا العنوان واحدًا من أرقى الوجهات السكنية.. يُتوقع تسليم المشروع في أوائل 2026، حيث اكتمل منه 62% حتى الآن، ويضم شققاً من غرفة وغرفتين، بالإضافة إلى بنتهاوس فاخر بتشطيبات عصرية عالية الجودة ومساحات داخلية فسيحة.







يُعد "بيلتمور ريزيدنسز الصفوح" فرصة استثمارية لا تفوت، بفضل مزاياه الفريدة التي تجمع بين الفخامة والسعر التنافسي للمتر المربع. مع تاريخ متوقع للافتتاح في أوائل عام 2026، يمثل المشروع خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد مجزية تجمع بين الجانب المالي ونمط الحياة الراقي.











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