أدنوك «توقع اتفاقية بيع وشراء مع «بتروناس» لتوريد الغاز الطبيعي المسال

أعلنت أدنوك، اليوم، عن توقيع ثاني اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة «بتروناس» الماليزية.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاماً لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين سابقاً إلى اتفاقية ملزمة.

ووفقاً للاتفاقية، سيتم توريد الغاز بصورة رئيسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال الذي يتم تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في نفس العام.

يُذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وقالت فاطمة النعيمي، نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: إن الغاز الطبيعي يلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات الطاقة في العالم، ونحن فخورون بشراكتنا مع «بتروناس» من خلال هذه الاتفاقية المهمة لتوريد الغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.

وأضافت أن هذا الإنجاز يؤكد دور «أدنوك» كمورد عالمي موثوق للطاقة وداعمٍ للطلب المتنامي في آسيا على حلول طاقةٍ أنظفَ وأكثر استدامة.

وأعلنت شركة «أدنوك للغاز» في نوفمبر من هذا العام، نيتها الاستحواذ على حصة «أدنوك» البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم، وذلك في النصف الثاني من عام 2028.

وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيسهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنوياً.

من جانبه، قال شامسيري إبراهيم، نائب رئيس تسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال في «بتروناس»: إن هذه الشراكة مع 'أدنوك' تؤكد تقدماً مهماً يدعم أعمال شركة 'بتروناس' في الإمارات، كما تكمل أنشطتنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات وماليزيا.

وأضاف أن هذا التعاون يعزز محفظة أعمال الشركة في مجال الغاز الطبيعي المسال من خلال توفير إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية الطلب المحلي في ماليزيا، كما يدعم أمن إمدادات الطاقة لعملائنا، ويوثق التعاون بين الحكومات ويساهم في تمكين التنمية المستدامة، وتوفير حلول طاقة تواكب التحول في قطاع الطاقة وتحسين جودة الحياة لمستقبل مستدام.

ويعد مشروع الرويس أول مشروع لتصدير الغاز الطبيعي المسال يعمل بالطاقة النظيفة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله واحداً من أقل مصانع الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الكربون في العالم.

وسيوظف المشروع آليات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.