شراكة بين «أبوظبي للاستثمار» و«غرفة أبوظبي» لدعم نمو قطاع الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار عن عقد شراكة استراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.

وتجسد هذه الشراكة الالتزام المشترك بتعزيز مستويات الابتكار والنمو المستدام، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

وتم توقيع الشراكة الاستراتيجية على هامش فعاليات الدورة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي للأعمال، المُقام في الفترة ما بين 4 و6 ديسمبر 2024 في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وقّع الاتفاقية حارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار ومحمد عيسى الرفاعي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات التجارية في غرفة أبوظبي، وبحضور بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، وشامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لوضع إطار عمل لتعزيز دور الشركات العائلية المسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتتيح الاتفاقية لأصحاب هذه الشركات التواصل المباشر مع شبكة مكتب أبوظبي للاستثمار الواسعة، والاستفادة من فرص الأعمال والاستثمار في مختلف أنحاء الإمارة، كما سيمكن التعاون الشركات العائلية من مواءمة أولوياتها الاستثمارية مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة وتعزيز مشاركتها في المجمعات الاقتصادية عالية النمو.

وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تفعيل دور مجالس الأعمال، وإرساء شراكات تساهم في تطوير قطاع الأعمال في أبوظبي، وذلك من خلال توحيد الجهود في مجالات التواصل والدعم والفعاليات.

وسيزود الطرفان الشركات والمستثمرين بالموارد الأساسية التي يحتاجونها لنمو وتوسيع أعمالهم، بما في ذلك بيانات السوق والدراسات والتقارير والتوصيات، لمواكبة قطاع الأعمال في الإمارة والاستفادة من الفرص المتاحة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: إن الشراكة الاستراتيجية مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تؤكد التزامنا المتبادل بتوفير بيئة استثمارية قوية ومتكاملة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الشركات العائلية ومجالس الأعمال لتأسيس منظومة شاملة توفر للمستثمرين المحليين والدوليين كافة الموارد اللازمة لتحقيق النمو والازدهار على المستويين المحلي والعالمي، مضيفاً أن هذه الشراكة إضافةً هامةً إلى مساعي المكتب الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للأعمال والابتكار.

من جانبه، قال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي، إن الشراكة الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للاستثمار تمثل محطة هامة تنسجم مع مساعينا لتعزيز نمو منظومة الأعمال في أبوظبي، ومن خلال تكامل مواردنا وجهودنا سنتيح منصة موحدة تمكّن المكاتب العائلية ومجالس الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة، علماً أن هذا التعاون يشكل فرصة واعدة لمواصلة تعاوننا مع الشركاء والأطراف الرئيسيين، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار والنمو المستدام، لذا نؤكد على التزامنا بدعم المبادرات التي توفر فرصاً جديدة ومستدامة وتدفع مجتمع الأعمال نحو مزيد من الازدهار.